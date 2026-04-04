Festival NaturBio ad Arese: prodotti biologici, pratiche olistiche e proposte a km zero

Un evento dedicato al benessere e alla sostenibilità: espositori biologici, attività olistiche e proposte a km zero per uno stile di vita più consapevole

La tredicesima edizione del NaturBio Festival è pensata come un’occasione di incontro tra chi ricerca uno stile di vita più sano e chi propone prodotti e pratiche rispettose dell’ambiente. L’evento si svolge al Centro Salesiano di via Francesco Della Torre, 2, Arese, e si presenta come uno spazio aperto dove artigiani, produttori biologici e operatori del benessere si incontrano per condividere conoscenze e soluzioni concrete.

L’ingresso è libero e le giornate si articolano con orari studiati per favorire la partecipazione di famiglie e appassionati.

La manifestazione, in programma dal 11-04-2026 al 12-04-2026 con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00, unisce la dimensione espositiva a un ricco calendario di attività pratiche. Lo scopo è promuovere un approccio olistico al benessere, combinando informazione, pratiche corporee e prodotti locali. L’atmosfera è pensata per favorire il confronto e la sperimentazione, offrendo momenti sia divulgativi che esperienziali, adatti a chi è già esperto e a chi si avvicina per la prima volta a questi temi.

Cosa incontrerai tra gli stand

Gli spazi espositivi ospitano selezionati produttori biologici e artigiani che propongono alimenti e beni a km zero, cosmetici naturali, tessuti sostenibili e accessori realizzati con tecniche artigianali. In questo contesto il visitatore può confrontarsi direttamente con chi produce, capire le filiere e approfondire l’origine dei materiali. Il concetto di a km zero viene presentato sia come riduzione dell’impatto ambientale sia come valorizzazione delle economie locali, offrendo esempi pratici di consumo consapevole e di acquisto responsabile.

Espositori e selezione

La selezione degli espositori privilegia realtà locali e proposte certificate, con particolare attenzione alla qualità degli ingredienti e alla trasparenza delle produzioni. Tra gli stand è possibile trovare prodotti alimentari freschi, conserve, miele, farine, oltre a cosmetici naturali e detergenti ecologici. Il rapporto diretto con i produttori facilita lo scambio di informazioni sulle pratiche agricole e di trasformazione, mentre i laboratori dimostrativi permettono di vedere i processi in azione e ricevere consigli pratici per replicare scelte sostenibili nella vita quotidiana.

Attività olistiche e momenti pratici

Il programma include una varietà di pratiche definite discipline dolci come yoga, tai chi, qi gong e pilates, pensate per favorire il benessere fisico e l’equilibrio emotivo. Le sessioni, adatte ai diversi livelli di esperienza, sono condotte da insegnanti qualificati e si alternano a trattamenti individuali, sedute di rilassamento e piccoli workshop esperienziali. L’approccio privilegia l’ascolto del corpo e la consapevolezza respiratoria, elementi che vengono proposti anche come strumenti quotidiani per gestire stress e affaticamento.

Incontri e approfondimenti

Oltre alle pratiche corporee, il festival dedica spazi a incontri tematici e tavole rotonde su salute, nutrizione e sostenibilità. Gli approfondimenti mirano a fornire elementi concreti per migliorare il benessere personale e la relazione con l’ambiente, affrontando temi come l’alimentazione stagionale, l’importanza della qualità degli ingredienti e strategie per ridurre gli sprechi domestici. Questi momenti permettono uno scambio diretto con esperti e professionisti, creando un contesto di apprendimento partecipato.

Dettagli pratici per partecipare

Per raggiungere il Centro Salesiano di via Francesco Della Torre, 2 ad Arese è possibile consultare la mappa disponibile online o seguire le indicazioni stradali per il centro cittadino. Le giornate del festival si svolgono dal 11-04-2026 al 12-04-2026 con orario dalle 10.00 alle 19.00, e l’ingresso è gratuito. È consigliabile arrivare con anticipo alle sessioni pratiche più richieste per assicurarsi un posto, mentre per i laboratori di approfondimento può essere prevista la prenotazione sul posto a seconda della disponibilità.

Il NaturBio Festival rappresenta quindi un’opportunità per esplorare alternative sostenibili e pratiche di benessere in un contesto conviviale e informativo. Partecipare significa non solo acquistare prodotti rispettosi dell’ambiente, ma anche apprendere approcci utili per integrare nel quotidiano abitudini più sane; l’evento è rivolto a chi desidera unire la curiosità per il naturale a una pratica concreta e condivisa.