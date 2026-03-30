C'è un momento che ogni professionista dell'acqua conosce, anche se raramente lo nomina.

È il momento in cui qualcosa cambia, in cui il mare smette di essere uno sfondo e diventa un interlocutore esigente. Un’onda più grande del previsto, una corrente che spinge nella direzione sbagliata, un allievo che perde l’equilibrio nel posto sbagliato. In quel momento, la differenza tra chi sa cosa fare e chi improvvisa non è una questione di coraggio. È una questione di preparazione. Ed è esattamente per questo che il workshop SUP Board rescue esiste.

Ogni onda porta con sé una responsabilità

Scegliere di lavorare in acqua significa accettare un patto implicito con chi si affida a te. L’allievo che sale su una tavola per la prima volta, il gruppo che segue una guida lungo la costa, chi affronta le prime onde sotto la supervisione di un istruttore: tutte queste persone ripongono la propria sicurezza in mani che si presumono competenti. Non è una responsabilità astratta. È concreta, quotidiana, e presente in ogni uscita in acqua.

Eppure, nel panorama della formazione per sport acquatici, la preparazione al salvataggio resta spesso una lacuna silenziosa. Si impara a insegnare la tecnica, la postura, la lettura del mare. Si impara a gestire un gruppo, a calibrare la difficoltà dell’uscita, a leggere le condizioni meteorologiche. Ma la gestione dell’emergenza, quella vera, quella in cui i secondi contano, viene data troppo spesso per scontata. SUP Italy Academy ha scelto di non darla per scontata.

Cosa si impara davvero in un corso SUP rescue certificato

Il corso SUP rescue di SUP Italy Academy rilascia un brevetto da Istruttore di SUP e Board Rescue: una qualifica che abilita al salvataggio di persone in difficoltà utilizzando la tavola da rescue o il SUP rescue, strumenti progettati specificamente per il recupero in acqua e dotati di maniglie che facilitano le manovre anche in condizioni difficili.

Il programma copre le tecniche di recupero del pericolante con la tavola, la gestione delle emergenze in acqua aperta e i protocolli di sicurezza per uscite in mare e sui laghi. La durata è contenuta, una giornata, ma l’intensità formativa è quella di un corso professionale a tutti gli effetti, condotto da docenti con esperienza diretta sul campo.

Vale la pena essere precisi su un punto, perché la chiarezza è un valore, non una debolezza. Questo brevetto non sostituisce il Brevetto di Salvataggio con estensione Mare, necessario per chi vuole lavorare come assistente bagnanti ufficiale sulle spiagge. Chi punta a quel ruolo deve percorrere una strada diversa. Il brevetto SUP rescue serve a qualcosa di altrettanto importante, ma di profilo differente: serve a chi insegna in acqua e vuole essere in grado di intervenire quando le cose si complicano. Serve a chi vuole poter formare i bagnini sulla tecnica di recupero con la tavola. Serve, soprattutto, a chi insegna surf o SUP wave, discipline in cui il rischio è strutturalmente più elevato e la capacità di salvataggio non è un optional.

Workshop SUP rescue: quando la sicurezza diventa una scelta accessibile

Non tutti i professionisti che dovrebbero avere queste competenze sono pronti a impegnarsi immediatamente in un percorso con brevetto finale. C’è chi vuole prima verificare sul campo se questa specializzazione fa per sé, chi cerca una formazione strutturata senza la pressione dell’esame, chi ha già un percorso in corso e vuole integrare le proprie competenze senza moltiplicare gli impegni.

Per questi profili, il corso SUP rescue salvataggio in formato workshop offre una via concreta: stessa qualità formativa, stessi docenti, stesso rigore sul campo, senza esame finale e senza brevetto immediato. Al termine si riceve un attestato di partecipazione, che certifica il percorso compiuto e lascia aperta la porta all’upgrade successivo. Chi in un secondo momento decide di completare il percorso professionalizzante può farlo versando solo la differenza rispetto a quanto già investito e superare l’esame. Una logica che valorizza le scelte già fatte, invece di azzerarle.

Il professionista dell’acqua che sa anche salvare: un valore raro nel mercato

C’è una figura professionale che il mercato degli sport acquatici italiani cerca e fatica a trovare: l’istruttore che non si ferma alla tecnica, che porta con sé una competenza di sicurezza reale e verificata. Non il baywatch da spiaggia, ruolo che risponde a logiche e percorsi diversi, ma il professionista che eleva il livello di ogni corso che conduce, che sa intervenire se qualcosa va storto e che può trasferire questa conoscenza ad altri.

Chi ottiene il brevetto SUP rescue di SUP Italy Academy, rilasciato da AICS e con riconoscimento CONI, può insegnare le tecniche di recupero ai bagnini già in servizio, collaborare con scuole di surf e SUP wave come figura di supporto alla sicurezza, e costruire un profilo professionale che va oltre la semplice abilitazione all’insegnamento. In un mercato che ancora sottovaluta la preparazione all’emergenza, questa è una posizione rara. E le posizioni rare, nel tempo, tendono a valere molto.

L’acqua non perdona l’impreparazione. Ma premia, con generosità, chi ha avuto la serietà di prepararsi davvero.