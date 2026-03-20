Fiera delle figurine e Milano Vinile: due giorni al Forum di Assago

Figurine Forever e Milano Vinile condividono il Forum di Assago per una terza edizione ricca di scambi, ospiti come Claudio Simonetti e uscite solidali dedicate a Picchi e Radice

Il mondo del collezionismo si ritrova al Forum di Assago con la terza edizione di Figurine Forever, che si svolge in contemporanea con Milano Vinile. L’appuntamento è previsto per sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, due giornate pensate per chi cerca pezzi rari, nuove uscite e occasioni di scambio.

All’interno dello stesso spazio convivono espositori di musica e di figurine, creando un mix ideale per famiglie, giovani collezionisti e appassionati storici.

Cosa troverete in fiera

La manifestazione mette a disposizione oltre 200 tavoli dedicati alla musica e circa 40 tavoli riservati a figurine, card e memorabilia sportiva. L’offerta spazia dalle raccolte degli anni ’50 e ’60 fino alle produzioni più recenti, coprendo generi e temi diversi come calcio, basket, ciclismo, cartoni animati e film. La presenza congiunta di dischi e figurine rende l’evento un punto di incontro per collezionisti interessati a diversi formati e supporti.

Area scambi e regole

All’interno della fiera è allestita un’area dedicata agli scambi liberi: uno spazio dove i partecipanti possono incontrarsi per barattare figurine e card senza allestire uno stand commerciale. È importante segnalare che in quella zona non sono consentite transazioni economiche ufficiali e che lo spazio serve esclusivamente per favorire gli scambi tra collezionisti, incentivando il dialogo e la socialità tipici di queste comunità.

Incontri, uscite speciali e ospiti

La programmazione include momenti pubblici con artisti e protagonisti del mondo musicale: tra gli appuntamenti più attesi c’è l’incontro con Claudio Simonetti, previsto domenica 22 marzo alle ore 11:30 presso la sala incontri. In collaborazione con Milano Vinile verrà presentata una figurina solidale dedicata al mondo della musica e del cinema, collegata idealmente alla produzione dei Goblin e alle colonne sonore cult del cinema di genere.

Altri eventi musicali

La rassegna di Milano Vinile propone anche altri incontri: il sabato pomeriggio prevede dialoghi con protagonisti della scena progressive e rock italiana, mentre la domenica pomeriggio chiude la manifestazione un concerto-incontro con Mauro Ermanno Giovanardi, che presenta il suo nuovo progetto discografico. La presenza di espositori selezionati da tutta Italia completa l’offerta, con vinili e CD rari, poster e memorabilia per gli appassionati.

Uscite celebrative e iniziative solidali

In occasione del weekend verranno lanciate due Celebrative Sticker legate al derby cittadino: un folder numerato dedicato ad Armando Picchi (108 copie) con varianti che lo ritraggono come calciatore dell’Inter e del Livorno, sviluppato in collaborazione con la Famiglia Picchi; e un folder numerato dedicato a Gigi Radice (176 copie) con varianti che ricordano il Milan da giocatore e le esperienze da allenatore con Torino e Cesena, realizzato insieme al Museo del Grande Torino, al Museo Bianconero del Cesena e alla Famiglia Radice.

Solidarietà per il Museo del Fumetto

Allo stand di Figurine Forever saranno in vendita a offerta libera le Fumetto Card e le Forever Sticker disponibili: il ricavato sarà interamente destinato al sostegno del WOW – Museo del Fumetto di Milano, attivamente impegnato nella ricerca di una nuova sede. Si tratta di una iniziativa che coniuga passione collezionistica e impegno culturale, permettendo ai visitatori di contribuire concretamente alla conservazione del patrimonio fumettistico cittadino.

Informazioni pratiche e indicazioni per il pubblico

L’evento apre al pubblico dalle 10:00 alle 19:00 in entrambe le giornate; l’ingresso giornaliero costa 8 € e il biglietto è unico per accedere sia alla sezione disco sia a quella dedicata alle figurine. L’ingresso è gratuito per i minori da zero fino a 16 anni non compiuti. I ticket sono acquistabili direttamente in loco o in prevendita tramite Ernyaldisko e il servizio di biglietteria online indicato dagli organizzatori, utile per evitare file all’ingresso.

Consigli per la visita

Per chi desidera ottimizzare la giornata si consiglia di arrivare al mattino, portare liste di pezzi ricercati e disponibilità di scambio in custodia protetta. Ricordate che l’atmosfera è quella di una fiera di settore: cordialità e scambi di informazioni sono spesso la chiave per trovare le occasioni migliori. Verificate il programma degli incontri per non perdere gli appuntamenti con gli ospiti e le presentazioni esclusive.