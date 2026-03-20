Cosa fare a Milano il 21 e 22 marzo 2026: guida agli eventi principali

Un itinerario pratico tra le Giornate FAI di Primavera, festival cittadini, mercati botanici e spettacoli per bambini per il weekend del 21 e 22 marzo 2026

Il weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 offre a Milano un programma fitto di iniziative che mettono al centro patrimonio, partecipazione e natura. Al primo posto tornano le Giornate FAI di Primavera, ma non mancano festival cittadini, mercati green e proposte culturali pensate per famiglie; tutto con la possibilità di scoprire luoghi solitamente chiusi al pubblico e di sostenere la cura del bene comune attraverso un contributo libero.

Questa guida raccoglie gli appuntamenti principali, gli orari e le informazioni pratiche per partecipare.

Giornate FAI di Primavera: aperture milanesi da non perdere

Per la 34ª edizione le Giornate FAI di Primavera riaprono le porte di edifici storici, sedi istituzionali e spazi produttivi: l’evento nazionale si svolge sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 con visite a contributo libero in numerosi luoghi italiani. A Milano si potranno esplorare palazzi e complessi spesso non accessibili, valorizzando sia l’architettura storica sia quella contemporanea. Grazie al lavoro dei volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI, cittadini e visitatori avranno l’occasione di conoscere storie, dettagli architettonici e curiosità legate a questi spazi.

Luoghi aperti e orari

Tra le aperture milanesi figurano il Palazzo delle Finanze (via della Moscova 2, dalle 10 alle 17) con caveau e rifugio antiaereo; Palazzo Turati (via Meravigli 7, dalle 10 alle 17.30); la sede e gli studi RAI in corso Sempione (via Alberto Riva Villasanta, dalle 9 alle 16); la Torre Liebeskind a CityLife (piazza Tre Torri 2, dalle 10 alle 17, ingresso riservato agli iscritti FAI); Palazzo Beltrami (piazza della Scala 3, dalle 10 alle 17.30); Lorenzo Galtrucco Spa (via San Gregorio 29, dalle 10 alle 17); l’Ippodromo di San Siro (piazzale dello Sport 6, dalle 10 alle 17); Palazzo Rocca Saporiti (corso Venezia 40, dalle 10 alle 17.30); Dolce & Gabbana Casa (via Broggi 23, dalle 10 alle 17.30, ingresso riservato agli iscritti FAI); il Campus Bovisa del Politecnico (via Giuseppe Candiani 72, dalle 10 alle 17.30); lo Sky Campus (via Luigi Russolo 4, dalle 10 alle 17, ingresso riservato agli iscritti FAI); Villa Necchi Campiglio (via Mozart 14, dalle 10 alle 17) e la Casa Museo Spazio Tadini (via Niccolò Jommelli 24, dalle 10 alle 17.30). Si aggiungono la Scuola Militare Teuliè (corso Italia 58, sabato 14-17.30 e domenica 10-17.30) e le Officine Edison (via privata Simone Schiaffino 11, solo domenica 10-13 e 14-18).

Festival e appuntamenti di cittadinanza

Sabato 21 marzo, dalle 10 alle 22, gli spazi di Mosso Milano (via Angelo Mosso 3) ospitano “Gente di Milano Fest”, una giornata pensata come luogo di confronto su temi urbani quali l’eredità delle Olimpiadi, la casa, le trasformazioni urbane, il caro vita e i diritti civili. L’evento mette a confronto istituzioni, realtà sociali e cittadini per immaginare il futuro della città attraverso storie e proposte operative; tra gli ospiti annunciati figurano il sindaco Giuseppe Sala, Patrick Zaki, Nico Acampora di PizzAut, Marco Cappato, Germano Lanzoni, Linus, la regista Cristiana Mainardi, il capogruppo Pierfrancesco Majorino, la vicesindaca Anna Scavuzzo e l’eurodeputata Cecilia Strada. L’evento è pensato come un forum cittadino aperto alla partecipazione.

Mostre, mercati e iniziative green

Il weekend ospita anche proposte legate al verde e al tempo libero: da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026 “Piantala” torna a Base Milano (via Bergognone 34) con oltre 15.000 piante e più di 350 varietà, laboratori botanici, yoga tra le piante e workshop; l’ingresso è gratuito ma è richiesta la registrazione online. Nel parco di CityLife si tiene la quarta edizione di Welcome Spring (21-22 marzo) con attività gratuite tra sport, benessere e laboratori per tutte le età. Milano ospita inoltre per la prima volta Walk for a Bloke (sabato 21 marzo 2026), camminata solidale di 25 chilometri per la salute mentale maschile: ritrovo alle 8.30 alla Nuova Darsena (piazza XXIV Maggio), partenza alle 9.00, con quote a partire da 29 euro. Infine, il giardino Tulipani Italiani a Valera di Arese (via Luraghi 1) ha riaperto il 17 marzo e propone un campo fiorito di circa 600.000 tulipani visitabile fino alla fine di aprile; dal 21 marzo l’ingresso è a 6 euro con due tulipani inclusi, i bambini sotto i 4 anni entrano gratis e ogni fiore aggiuntivo costa 1,50 euro.

Spettacoli per bambini e famiglie

Per il teatro dedicato ai più piccoli, sabato 21 e domenica 22 marzo il Teatro Bruno Munari (via Giovanni Bovio 5) presenta “Rodari Smart” alle 16.30, uno spettacolo ispirato all’Enciclopedia della Favola di Gianni Rodari che unisce musica dal vivo, immagini e performance; è consigliato dai 3 anni. Dal 19 al 22 marzo al Teatro Gerolamo (piazza Beccaria 8) la Compagnia Carlo Colla & figli porta in scena “Teste di legno“, uno spettacolo di marionette che celebra l’artigianato scenico e la forza evocativa del pupazzo: una proposta che intreccia storia, estetica e riflessione sul rapporto tra artista e creazione, adatta a chi cerca teatro d’arte per famiglie.

Partecipare a questi appuntamenti significa non solo passare un fine settimana ricco di scoperte, ma anche contribuire alla tutela del patrimonio e alla vivacità culturale della città: molte iniziative si basano sul lavoro volontario e su donazioni, e rappresentano un’occasione per conoscere Milano da prospettive diverse.