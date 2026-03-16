Calendario ePodismo e camminata di San Giuseppe: guida alle gare e alle camminate del mese

Una panoramica sugli eventi podistici: dalla Camminata di San Giuseppe alle gare segnalate da ePodismo, con suggerimenti su percorsi e organizzazione

La primavera porta con sé un ricco ventaglio di iniziative all’aria aperta: tra camminate non competitive e corse su strada, il calendario nazionale è pieno di proposte adatte a ogni livello. In primo piano c’è la Camminata di San Giuseppe, in programma il 22-03-2026 alle Cascine San Pietro di Cassano D’Adda, aperta a tutti e anche agli amici a quattro zampe; sono previste soluzioni da 5 km per una passeggiata tranquilla, 10 km per chi desidera mettersi alla prova e 15 km per i più allenati.

ePodismo continua a essere una fonte centrale per gli appassionati: il calendario del mese riporta oltre 390 gare distribuite su tutto il territorio nazionale e offre strumenti per inserire o promuovere manifestazioni, oltre a una versione ottimizzata per telefono. Importante ricordare che il 29-03-2026, alle ore 2, scatterà l’ora legale, un dettaglio logistico che influisce sulle partenze e sul rientro dopo le gare.

Eventi principali in evidenza

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda emergono diverse gare di rilievo: il 22-03-2026 a Teramo si corre l’Interamnia Run (9,900 km) con partenza al campo scuola Gammarana, mentre il 01-03-2026 la Bologna Marathon propone la maratona ufficiale di 42,195 km, la 30 km dei portici e una non competitiva da 5 km. Per gli amanti dei trail, il Trail Difesa San Biagio a Montescaglioso (15-03-2026) offre percorsi di 21 km (dislivello positivo 1100 m) e 12 km (dislivello positivo 500 m). Non mancano classiche locali come la Camminata della mimosa a Modena (01-03-2026) e la Maratonina città di Vinci.

Percorsi e profili di difficoltà

Ogni manifestazione porta con sé caratteristiche tecniche differenti: le gare su strada puntano su distanze e ritmi prevedibili, mentre i trail richiedono attenzione al dislivello e all’adeguata attrezzatura. Alcuni eventi, come il Trail Casola Valsenio, richiedono il trasporto di materiale obbligatorio per la sicurezza dei concorrenti; è quindi fondamentale verificare il regolamento e prepararsi con scarpe adeguate, zainetto e rifornimenti. L’uso di ristori e la presenza di assistenza lungo il percorso variano da manifestazione a manifestazione, perciò conviene consultare le informazioni ufficiali prima dell’iscrizione.

Partecipare e promuovere: come muoversi

Per chi organizza una gara o una camminata, ePodismo offre strumenti per inserire l’evento in calendario e servizi di pubblicizzazione; per i partecipanti le istruzioni includono orari di ritrovo, prove di partenza e modalità di iscrizione. Molte manifestazioni propongono formule miste (competitiva e non competitiva), pacchi gara e servizi come il recovery bag e il pasta party finale. Se si partecipa a una prova competitiva è bene pianificare il ritiro pettorale, il riscaldamento e un piano di alimentazione che includa idratazione prima, durante e dopo la prova.

Consigli pratici per la giornata

Arrivare con anticipo all’area di partenza consente di gestire il parcheggio, il ritiro pettorali e il riscaldamento senza fretta; per le camminate aperte ai cani, come la Camminata di San Giuseppe, è buona norma portare guinzaglio e sacchetti igienici. Per le corse in notturna, come la Mimosa Night Run o “Sotto la luna e la torre“, è indispensabile disporre di fonti di luce e indumenti riflettenti. Controllare la modifica dell’orario dovuta all’ora legale evita inconvenienti relativi alla puntualità.

Guardare avanti e scegliere la gara giusta

Il calendario primaverile offre alternative per ogni obiettivo, dalla camminata rilassata alla gara di endurance: la ricchezza di proposte facilita l’abbinamento tra allenamento e piacere di scoprire territori. Prima di iscriversi conviene valutare distanza, dislivello, costi di partecipazione e servizi inclusi, sfruttando le informazioni ufficiali riportate sul portale ePodismo o sui siti delle singole manifestazioni. Infine, segnate in agenda il 29-03-2026 per l’ora legale e controllate gli orari di partenza aggiornati per godervi al meglio le giornate più lunghe e luminose.