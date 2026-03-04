Forestami a Bareggio: 2.440 piante per aumentare il verde urbano

a Bareggio un'area di 17.500 metri quadrati ospiterà 2.440 piante grazie a Forestami: informazioni su luogo, iscrizione e collegamenti con altre iniziative metropolitane

Una nuova fase di forestazione urbana interessa Bareggio: il comune ha previsto la messa a dimora di 2.440 piante su un’ampia area pubblica per aumentare la copertura arborea (tree canopy cover) e migliorare la qualità degli spazi urbani.

L’intervento rientra nel progetto Forestami, sviluppato dal Politecnico di Milano e promosso da enti metropolitani e regionali.

Il piano locale è coordinato con interventi diffusi nella Città metropolitana e mira a ridurre le isole di calore, favorire la biodiversità e rendere gli ambienti urbani più vivibili. Dal punto di vista operativo, le attività di piantumazione sono concepite anche come occasione di partecipazione pubblica per rafforzare il valore sociale degli spazi verdi.

Dettagli dell’intervento a Bareggio

Proseguendo il progetto di forestazione urbana, l’area oggetto dell’intervento si trova in via De Gasperi. Sul sito saranno collocate 2.440 piante su una superficie di 17.500 metri quadrati.

La logistica prevede una giornata collettiva di piantumazione concepita come operazione tecnica e come momento di partecipazione civica. L’Amministrazione comunale ha organizzato l’iniziativa e ha invitato la cittadinanza a partecipare alle attività pratiche, senza obblighi formali di adesione.

Modalità di partecipazione

La partecipazione è aperta a chiunque intenda prendere parte alle attività pratiche. L’iscrizione tramite form online è consigliata per ragioni organizzative ma non è obbligatoria. Durante la mattinata saranno fornite le istruzioni per la messa a dimora e gli strumenti necessari. OperatorI e volontari coordineranno i gruppi di lavoro e garantiranno sicurezza e ordine sul cantiere. L’obiettivo è coniugare efficienza tecnica e coinvolgimento civico creando un evento collettivo di piantumazione accessibile a tutti.

Forestami: contesto metropolitano e altri interventi

Forestami mira ad aumentare il capitale naturale della Città metropolitana di Milano mediante piantumazioni su larga scala. Sul territorio sono attivi ulteriori cantieri e interventi comunali che si inseriscono in una strategia condivisa contro i cambiamenti climatici e il degrado degli spazi verdi. Dal punto di vista operativo, le azioni locali contribuiscono a obiettivi territoriali più ampi in termini di qualità dell’aria, mitigazione delle isole di calore e servizi ecosistemici.

Esempi di interventi nelle aree vicine

Negli ultimi mesi sono stati realizzati impianti di forestazione in diversi Comuni dell’area metropolitana, con numeri che variano dalle centinaia alle decine di migliaia di piante. Gli interventi si articolano su due direttrici principali: la conversione di margini agricoli in fasce boscate e la creazione di nuove aree verdi periurbane. Tale strategia è finalizzata a mitigare l’aumento delle temperature estive e a migliorare la qualità dell’aria, rafforzando i servizi ecosistemici già presenti sul territorio.

Impatto ambientale e gestione delle nuove alberature

La messa a dimora di migliaia di piante produce effetti molteplici: incrementa la copertura arborea, sostiene la fauna urbana e contribuisce alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti. Dal punto di vista operativo, gli interventi includono piani di manutenzione strutturati nei primi anni di vita delle piante, necessari per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle nuove alberature. Il piano di manutenzione comprende irrigazione programmata, controllo fitosanitario e interventi di tutela contro il dissesto idrogeologico.

Dal punto di vista normativo, il coordinamento tra amministrazioni locali e soggetti attuatori è essenziale per la continuità gestionale e per la rendicontazione degli obiettivi ambientali. Il rischio compliance è reale: la mancata attuazione dei piani di cura può compromettere i risultati ambientali attesi e la validità dei progetti finanziati. Le amministrazioni hanno previsto monitoraggi periodici e indicatori di sopravvivenza delle piante per valutare l’efficacia degli interventi e orientare eventuali azioni correttive.

Manutenzione e ruoli degli enti

Il piano di cura prosegue con interventi coordinati tra Comune, partner tecnici e cooperative specializzate. Le cooperative si occupano della messa a dimora e della cura per periodi pluriennali. Si garantisce un follow-up tecnico che include irrigazione programmata, protezioni contro la fauna e verifiche sanitarie delle piante. Il coordinamento operativo assicura monitoraggi periodici e indicatori di sopravvivenza, utili per orientare eventuali azioni correttive.

Perché partecipare e cosa cambia per la comunità

La partecipazione collettiva trasforma gli interventi in patrimoni condivisi. Le nuove alberature svolgono funzioni ambientali e sociali, migliorando il microclima e la qualità degli spazi pubblici. L’iniziativa è anche un momento formativo: i cittadini apprendono tecniche di base per la manutenzione degli alberi e il valore delle scelte ambientali condivise. Dal punto di vista normativo, il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati definisce ruoli e responsabilità nella gestione delle aree verdi, riducendo il rischio compliance e facilitando la programmazione delle manutenzioni future.

L’intervento a Bareggio conferma il carattere integrato della strategia metropolitana. Si tratta di un mix di progettazione tecnica, impegno istituzionale e partecipazione civica finalizzato a una città più verde e resiliente. La presenza di 2.440 nuove piante su via De Gasperi rappresenta un esempio concreto di come la riforestazione urbana possa essere realizzata con pratiche collaborative e piani di gestione a lungo termine. Dal punto di vista normativo, la chiara attribuzione di ruoli riduce il rischio compliance e facilita la programmazione delle manutenzioni future. Il rischio compliance è reale: procedure documentate e monitoraggi periodici sono necessari per garantire risultati sostenibili. Sono previsti controlli tecnici e interventi di manutenzione programmata per verificare attecchimento e crescita delle specie piantate.