Da oltre cinquant’anni La Garbenspurghi Srl opera a Rho con professionalità, tecnologie 4.0 e un forte orientamento alla sostenibilità

A Rho, attiva da oltre cinquant’anni, La Garbenspurghi Srl coniuga tradizione aziendale e innovazione tecnologica per la gestione dei servizi ambientali.

L’impresa, guidata da Duilio Capasso, ha mantenuto il carattere familiare pur investendo in strumenti moderni e in pratiche di tutela ambientale.

Il team unisce esperienza e approcci nuovi: accanto a figure giovani come Giulia Capasso nell’amministrazione, Chiara Primavera nei rapporti con i clienti e Marco De Simone nell’area tecnica, l’azienda garantisce servizi organizzati e continui, disponibili anche in urgenza.

Un’offerta consolidata: competenze e servizi

La Garbenspurghi Srl offre servizi di manutenzione ordinaria e gestione delle emergenze per reti fognarie e impianti civili. Le squadre operative sono distribuite sul territorio per interventi rapidi: sei team sul campo e cinque persone in ufficio garantiscono copertura operativa h24. L’organizzazione privilegiata riduce i tempi di intervento e limita i disagi per cittadini e attività commerciali.

Interventi mirati e tecniche non invasive

Tra i servizi principali figurano la ricerca perdite, la videoispezione delle reti e la pulizia dei condotti. L’impiego di strumentazione avanzata consente di individuare guasti senza scavi né demolizioni, preservando infrastrutture e proprietà private. L’approccio minimizza i disagi agli utenti e favorisce tempi di ripristino più rapidi rispetto alle tecniche tradizionali.

Soluzioni combinate per efficienza

La società impiega sistemi che combinano aspirazione e idropulizia nello stesso intervento. Questo consente lo svuotamento dei condotti e la pulizia completa in un unico passaggio, con riduzione dei tempi di intervento. Il metodo ottimizza risorse ed energia e limita i fermi per condomini, attività commerciali e industrie.

Tecnologia al servizio dell’efficacia

L’azienda aggiorna regolarmente il parco strumenti per garantire precisione operativa. Le videoispezioni 4.0 localizzano ostruzioni e difetti interni senza scavi. Le stasatrici ad alta frequenza rimuovono blocchi severi preservando l’integrità delle tubazioni. L’integrazione di diagnostica e intervento rapido riduce i tempi di valutazione e migliora la pianificazione degli interventi futuri.

L’integrazione tra diagnostica e intervento rapido prosegue con sistemi non invasivi e mezzi ottimizzati per ridurre ulteriormente i tempi di ripristino.

Rilevazione e diagnosi avanzata

Per la ricerca delle perdite vengono impiegati dispositivi specializzati come termocamere e geofoni. Questi strumenti permettono di individuare anomalie termiche e vibrazionali nel sottosuolo senza scavi estesi. I kit per prove di tenuta verificano l’integrità delle canalizzazioni riducendo la necessità di interventi invasivi. Tale approccio limita i disagi agli utenti e abbrevia i tempi di valutazione.

Flotta e strumenti per ogni esigenza

La flotta aziendale comprende veicoli compatti per accessi stretti e mezzi più grandi per interventi complessi. L’attenzione alla sostenibilità si manifesta nella preferenza per soluzioni a basse emissioni compatibili con le aree urbane e industriali. L’organizzazione logistica privilegia la versatilità degli equipaggiamenti per ridurre tempi di spostamento e ottimizzare le risorse sul territorio.

Secondo Alessandro Bianchi, esperto di product management con esperienza in startup tecnologiche, l’efficacia operativa dipende dall’allineamento tra diagnostica, mobilità e pianificazione degli interventi.

Sostenibilità e responsabilità sociale

Garbenspurghi Srl ha implementato misure interne per ridurre l’impatto ambientale e rispettare la normativa vigente. L’azienda ha introdotto un camion a metano per abbattere le emissioni e i consumi dei mezzi operativi. È stato inoltre predisposto un bilancio ambientale interno per monitorare consumi energetici e mobilità aziendale. Le misure mirano a migliorare l’efficienza operativa e la sostenibilità delle attività sul territorio.

Impegno verso la comunità e i dipendenti

Oltre alla sostenibilità operativa, l’impresa sostiene iniziative sociali con donazioni regolari a enti benefici in occasione delle festività. A tutela dei lavoratori sono previste polizze assicurative che garantiscono accesso rapido a cure e assistenza in caso di infortuni o malattie. Tale tutela è particolarmente rilevante per il personale impiegato in attività tecniche e di emergenza. L’azienda dichiara che il monitoraggio dei risultati proseguirà per valutare l’impatto delle misure nel medio termine.

Trasparenza, correttezza e prospettive future

La Garbenspurghi Srl rafforza la propria identità sul territorio attraverso la trasparenza commerciale e politiche tariffarie dichiarate prive di rincari opportunistici. L’azienda mantiene una comunicazione diretta con clienti privati e imprese, pratica che ha consolidato fiducia e reputazione locale.

Per il prossimo periodo la società intende proseguire investimenti su formazione del personale e ottimizzazione dei processi interni, senza presentare queste misure come novità rispetto alle iniziative già avviate. La combinazione di professionalità, innovazione e attenzione ambientale è considerata centrale per rispondere alle esigenze attuali del settore spurghi. Il monitoraggio dei risultati proseguirà per valutare l’impatto nel medio termine e saranno comunicati aggiornamenti operativi in base ai dati raccolti.