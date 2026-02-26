Weekend a Milano: eventi, mostre e appuntamenti con i Giochi paralimpici

Una guida rapida agli eventi del fine settimana a Milano: aperture straordinarie nei musei, feste in piazza, mercati creativi e opportunità sportive legate a Milano Cortina 2026

Milano prosegue l’afflusso di iniziative pubbliche e culturali nel fine settimana successivo alle Olimpiadi Invernali, offrendo eventi rivolti a cittadini e turisti. L’offerta spazia da aperture museali gratuite a proiezioni collettive del Festival di Sanremo, passando per manifestazioni tradizionali e attività sportive che mantengono viva l’eredità degli eventi internazionali.

Tra gli appuntamenti spiccano il Villaggio olimpico in piazza Duomo e le attività legate alle Paralimpiadi, pensate per prolungare l’atmosfera sportiva in città. Sono previste inoltre aperture straordinarie nei musei e la tradizionale festa del Capodanno cinese, spostata per ragioni logistiche ma confermata nel calendario delle celebrazioni cittadine. Il programma si svolge principalmente nel centro urbano e nelle sedi culturali comunicate dagli organizzatori, con appuntamenti concentrati nel corso del fine settimana.

Musei e mostre: la prima domenica del mese e aperture speciali

In continuità con le iniziative culturali del fine settimana, la prima domenica di marzo consente l’accesso gratuito a numerose sedi statali e civiche. La rassegna Domenica al Museo del 1 marzo 2026 permette l’ingresso gratuito, sempre previa prenotazione, ai Musei Civici e ad altre istituzioni cittadine.

Tra le sedi coinvolte spicca la Pinacoteca di Brera, che ospita la mostra “Giorgio Armani: 50 anni di moda”. Vi partecipano anche il Museo Archeologico di Milano e i musei del Castello Sforzesco.

La proposta comprende inoltre il Museo d’Arte della Fondazione Rovati, con la mostra “I Giochi Olimpici: una storia lunga tremila anni”, e la collezione permanente del Museo del Novecento. La Galleria d’Arte Moderna applica un biglietto ridotto speciale.

Ulteriori aperture segnalate interessano il Cenacolo Vinciano, le Gallerie d’Italia in piazza Scala, lo studio di Giorgio de Chirico nell’ambito del progetto Metafisica/Metafisiche e l’Armani/Silos, dove è visitabile la mostra “Giorgio Armani Privé 2005-2026”. Eventuali variazioni di orario o modalità di accesso saranno comunicate dagli organizzatori.

Una novità istituzionale

In continuità con le aperture straordinarie, Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, sarà accessibile al pubblico per questa edizione.

Il palazzo, normalmente visitabile solo nei giorni feriali e in occasioni ufficiali, si aggiunge al circuito della giornata gratuita. L’iniziativa amplia l’offerta culturale cittadina e consente ai visitatori di conoscere gli spazi istituzionali e gli allestimenti temporanei.

Eventi popolari: musica, schermi e mercati di quartiere

In continuità con l’apertura straordinaria di Palazzo Marino, l’offerta culturale cittadina comprende anche appuntamenti di intrattenimento e socialità. Le iniziative cercano di coniugare partecipazione dal vivo e fruizione collettiva degli eventi.

Sabato 28 febbraio il Mare Culturale Urbano programma una serata di visione collettiva della finale del Festival di Sanremo. La conduzione è affidata alle drag queen La Wanda Gastrica e Peperita e alla partecipazione di una giuria popolare; il pubblico potrà esprimere preferenze sulle esibizioni per decretare il vincitore di “Sanremo Culturale Urbano”. L’appuntamento inizia alle ore 20.00 e prevede biglietti a pagamento.

In alternativa, il Circolo Arci Bellezza propone una maxi proiezione della stessa finale nella medesima serata. La programmazione sarà accompagnata dall’Orchestra Disco Pianobar e da ospiti a sorpresa. Per l’accesso è richiesta la tessera Arci.

NoLo Red Bazar: festa di quartiere

Per l’accesso è richiesta la tessera Arci. Domenica 1° marzo il NoLo Red Bazar torna in via Beroldo, nelle vicinanze di Loreto, con un mercato dedicato ai prodotti artigianali.

L’evento propone un programma rivolto a tutte le età e si svolge dalle 11.00 alle 19.00. Tra le iniziative figurano una sessione gratuita di Odaka Yoga, laboratori scientifici per bambini a cura di Brillo Lab e la presentazione del libro Milano Horror Stories.

Il format unisce vendita, laboratori creativi e momenti di aggregazione sociale, pensati per valorizzare la comunità locale e le piccole produzioni indipendenti.

Festeggiamenti etnici e panorami cittadini

La comunità cinese celebra domenica 1° marzo 2026 il Capodanno Cinese dell’Anno del Cavallo di Fuoco. L’evento si tiene per ragioni organizzative legate alle Olimpiadi in Piazza Sempione, sotto l’Arco della Pace, a partire dalle ore 14.00.

Il programma prevede la tradizionale danza del Leone e del Drago, esibizioni di arti marziali, una sfilata in costumi storici e canti e balli della tradizione. L’accesso è gratuito fino a esaurimento posti e con ingressi contingentati; la manifestazione trasferisce in uno spazio più ampio la festa rispetto alla tradizionale via Paolo Sarpi.

Highline Galleria e vedute sulla città

Dopo il trasferimento della manifestazione in uno spazio più ampio, per chi cerca un punto di osservazione panoramico resta accessibile la Highline Galleria. Si tratta di un percorso sospeso lungo 250 metri, collocato a oltre 40 metri d’altezza, che offre una vista diretta sul Duomo, sui grattacieli di Porta Nuova e CityLife e sulla struttura in ferro e vetro della Galleria Vittorio Emanuele II.

Tra le novità introdotte figura la possibilità di attraversare la Sala degli Orologi e di utilizzare un nuovo ascensore in vetro che collega il livello della passerella al piano stradale. L’accesso avviene con ingressi contingentati per motivi di sicurezza e gestione dei flussi.

La Highline Galleria è indicata sia per i residenti sia per i turisti interessati a un punto di osservazione urbano; la gestione ha previsto percorsi segnalati e informazioni per i visitatori.

Sport e Paralimpiadi: eredità e appuntamenti

Chi visita il centro di Milano dopo le Olimpiadi trova ancora attive iniziative legate all’evento. In piazza Duomo rimane operativo il milano cortina 2026 Sport Village, spazio pubblico dove il pubblico può provare discipline invernali e partecipare a iniziative di avvicinamento allo sport.

Il Villaggio propone campi attrezzati per ice hockey e curling con istruttori qualificati, incontri con le mascotte e workshop tematici pensati per tutte le età. Parallelamente, i Giochi Paralimpici invernali si svolgono dal 6 al 15 marzo 2026 con sedi distribuite tra Milano, Cortina e Tesero. Le discipline principali includono Para Ice Hockey a Milano, biathlon e sci di fondo a Tesero, oltre a snowboard e sci alpino a Cortina; l’Italia schiera una delegazione di 40 atleti con Renè De Silvestro portabandiera alla cerimonia inaugurale dell’Arena di Verona.

Il viaggio della fiaccola paralimpica

Il percorso della Fiamma Paralimpica prevede 13 tappe in 11 giorni e coinvolge 501 tedofori. Il programma comprende iniziative pubbliche come il Flame Festival nelle città del Nord e il grande Allianz Truck nelle piazze del Centro-Sud.

Il progetto promuove valori di inclusione e partecipazione. In ciascuna tappa sono previste aree educational e momenti ufficiali di accensione del braciere.

Nel fine settimana milanese si sommano aperture culturali gratuite, eventi di quartiere e manifestazioni tradizionali. Il calendario comprende anche occasioni sportive legate al palcoscenico internazionale, con mostre e piazze animate che arricchiscono il tessuto urbano.