Remax Class: vent’anni di espansione e collaborazione nel mercato immobiliare

Remax Class festeggia i suoi primi vent’anni consolidando un modello che unisce formazione continua, condivisione di incarichi e presenza territoriale estesa

Una realtà milanese cresciuta in vent’anni

Raffaele Bisceglia ha avviato nel 2006 un progetto che in due decenni è diventato un punto di riferimento nel settore immobiliare. Oggi la realtà nota come Remax Class dichiara un fatturato di 12,4 milioni di euro nel 2026, 23 sedi operative e 235 persone tra consulenti, assistenti e staff.

Il gruppo attribuisce la crescita a metodo, coerenza e alla costante attenzione alla formazione.

L’evoluzione dell’azienda trae origine da radici personali e professionali. Bisceglia ha iniziato la carriera nel 1999 e, dopo un’esperienza come mediatore creditizio a Busto Arsizio, è entrato in Remax nel 2001 nella sede di Rho. Nel 2006 ha fondato la propria agenzia; la traiettoria successiva è stata caratterizzata da tappe incrementalmente significative e da un marcato orientamento al lavoro di squadra.

Un’espansione ragionata e progressiva

La crescita di Remax Class si è sviluppata con progressività e strategie mirate. I primi anni hanno seguito un percorso graduale e hanno incluso la gestione della crisi immobiliare internazionale. Il passaggio a una fase successiva è avvenuto con l’apertura della seconda agenzia nel 2015 e con il consolidamento della sede milanese nel 2018.

Oggi la rete copre, oltre la città di Milano e la sua provincia, piazze come Torino, Genova, Brescia, Seregno, Recco e Samarate. È prevista inoltre una nuova apertura a Magenta, coerente con l’orientamento all’espansione coordinata e al lavoro di squadra.

Dal primo ufficio alla rete territoriale

La prima sede inaugurata a Cornaredo ha rappresentato il punto di avvio di un’espansione costruita con attenzione al territorio e alle relazioni locali. La strategia ha privilegiato l’apertura di punti vendita dove sussistessero opportunità di mercato concrete e dove il modello organizzativo potesse essere riprodotto mantenendo coerenza e standard di qualità. Attualmente sono presenti 8 punti vendita tra Milano città e provincia, a testimonianza di un consolidamento capillare. La decisione di aprire un nuovo punto a Magenta si inserisce in questo approccio coordinato e orientato al lavoro di squadra.

Il cuore del modello: collaborazione e formazione

Al centro del progetto organizzativo di Remax Class vi sono tre pilastri: onestà, formazione continua e condivisione tra professionisti. Questi principi guidano le scelte operative e la relazione con i clienti.

La scelta di investire in percorsi formativi non è puramente teorica. Con formazione continua si intendono programmi pratici e modulati sulle esigenze del mercato locale. L’obiettivo è migliorare le competenze dei consulenti e dello staff, rendendo il servizio più efficiente e professionale. Dal punto di vista operativo, la condivisione favorisce il trasferimento di best practice e l’omogeneità degli standard sul territorio.

Il rischio compliance è reale: procedure di aggiornamento e controllo contribuiscono a ridurlo e a garantire trasparenza nell’intermediazione immobiliare. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori moduli formativi e sessioni di mentoring per consolidare le competenze della rete.

Condivisione come vantaggio competitivo

Proseguendo le attività formative, la rete rafforza la pratica della condivisione tra consulenti. Gli agenti scambiano incarichi, informazioni e competenze per ampliare le opportunità di mercato. Questo approccio riduce i tempi di mediazione e aumenta la trasparenza delle operazioni.

La consulenza non resta confinata a un singolo ambito: il consulente Remax segue il cliente senza vincoli territoriali, assicurando continuità e un rapporto duraturo fondato sulla fiducia. La maggiore integrazione tra professionisti migliora la copertura dei servizi e la qualità delle soluzioni offerte.

Dal punto di vista operativo, la condivisione favorisce una risposta più rapida alle esigenze dei clienti e una migliore allocazione delle risorse della rete. Il risultato atteso è un incremento della soddisfazione del cliente e una maggiore efficienza nella gestione delle trattative.

Risultati numerici e impatto organizzativo

Il miglioramento della soddisfazione clienti si riflette nei dati economici e nella struttura aziendale. Il gruppo ha registrato un fatturato di 12,4 milioni nel 2026, dispone di 23 sedi e conta 235 collaboratori.

La strategia di espansione è stata selettiva e mirata a mercati in cui la rete poteva offrire un valore aggiunto misurabile. Dal punto di vista operativo, l’approccio ha privilegiato la crescita controllata e la sostenibilità operativa, intesa come equilibrio tra capacità di servizio e controllo dei costi.

Questa combinazione di risorse e metodo organizzativo dovrebbe sostenere una maggiore efficienza nelle trattative e contribuire a consolidare la qualità del servizio sul territorio.

Relazioni professionali e servizio al cliente

La società mette il cliente al centro del modello operativo e mira ad accompagnare persona e famiglia nelle fasi del ciclo immobiliare. Il servizio combina competenza tecnica e supporto pratico per ridurre tempi e disagi nelle compravendite. Il metodo organizzativo descritto mira a sostenere una maggiore efficienza nelle trattative e a consolidare la qualità dell’offerta sul territorio.

Remax Class, che ha celebrato il ventennale nel 2026, si presenta come un esempio di integrazione tra tradizione e innovazione. Elementi distintivi sono il radicamento territoriale, l’attenzione alla professionalità e una cultura aziendale fondată sullo scambio di competenze. Dal punto di vista normativo, il settore richiede trasparenza e tracciabilità delle procedure: il servizio al cliente beneficia di pratiche documentate e di una governance in grado di gestire crisi e cambiamenti.

Il gruppo continua a investire nel capitale umano per sostenere la qualità del servizio e la reputazione sul mercato. Sviluppi attesi riguardano l’ulteriore integrazione di processi e strumenti digitali per migliorare tempi di risposta e qualità delle informazioni rese ai clienti.