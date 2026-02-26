Fiera del consumo critico: cosa aspettarsi a Fa’ la cosa giusta! 2026

La 22ª edizione di Fa’ la cosa giusta! riunisce a Fiera Milano Rho realtà della sostenibilità, percorsi formativi per la scuola, la Fiera dei Grandi Cammini e iniziative sul cibo come bene comune. appuntamento gratuito con registrazione online

Fa’ la cosa giusta! torna a Milano con la sua 22ª edizione, proponendo un concentrato di proposte sul consumo critico e sugli stili di vita sostenibili. La manifestazione si svolge a Fiera Milano Rho nei padiglioni 16 e 20, da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026, e l’ingresso è gratuito previa registrazione sul sito ufficiale.

In programma ci sono centinaia di espositori e numerosi incontri pensati per pubblici diversi: famiglie, insegnanti, attivisti, operatori del settore e semplici curiosi. Tra gli elementi distintivi rimangono la Fiera dei Grandi Cammini, le iniziative per la scuola e le esperienze collettive legate al cibo e alla panificazione come pratica civica.

Cosa offre la manifestazione

La fiera si sviluppa su una superficie complessiva ampia e accoglie circa 500 realtà espositive provenienti da settori diversi: dall’abitare sostenibile alla moda etica, dalla cosmesi naturale al turismo responsabile. Il programma culturale prevede circa 350 incontri con oltre 500 relatori, distribuiti in talk, workshop e presentazioni pensate per stimolare il confronto e la progettazione pratica.

Temi e spazi specializzati

Tra le aree tematiche emergono sezioni dedicate al cibo sano e alla filiera agricola, allo street food sostenibile, a servizi per famiglie e all’educazione civica. Non mancano spazi per il confronto internazionale e momenti dedicati alla pace e alla partecipazione, con incontri specifici sul dialogo israelo-palestinese e su altre crisi geopolitiche.

Programmi e iniziative chiave

La fiera propone diverse iniziative centrali: la Fiera dei Grandi Cammini con oltre 100 appuntamenti dedicati al turismo lento e ai cammini di lunga percorrenza; Sfide – La scuola di tutti, con 100 incontri formativi rivolti a docenti, studenti e famiglie; partnership con organizzazioni come Altroconsumo, PEFC Italia e il CAI. Queste collaborazioni introducono novità come la presentazione del sistema di certificazione forestale e progetti di tutela e informazione per i consumatori.

Ospiti e appuntamenti speciali

Tra i nomi attesi ci sono personalità del mondo ambientale e culturale come Luca Mercalli, Andrea Giuliacci, Valeria Solarino (in collaborazione con Amnesty International), Benedetta Tobagi, Duccio Facchini, Max Laudadio e Mauro Berruto. La rassegna include anche approfondimenti sul Cammino di Santiago e un omaggio al film Buen Camino di Checco Zalone.

Sfide: la formazione per la scuola

All’interno della fiera si svolge Sfide – La scuola di tutti, giunta alla nona edizione con il titolo “Orientarci nella complessità”. L’offerta formativa include 100 incontri su temi come benessere in classe, scuola creativa, stereotipi e parità di genere, educare al pensiero critico e metodi didattici innovativi. L’iniziativa è rivolta a dirigenti, insegnanti, genitori e studenti interessati a pratiche replicabili nelle scuole.

Tra i workshop si segnalano attività che utilizzano la narrazione come strumento educativo, laboratori artistici e proposte per affrontare temi sensibili come il lutto o le identità di genere, con interventi di autori, pedagogisti e operatori dei centri antiviolenza.

Cibo, pratiche collettive e sostenibilità

La dimensione alimentare è centrale: la fiera valorizza il pane come bene comune attraverso il rito collettivo della panificazione. Un forno-container sarà operativo per tre giorni, sfornando pane agricolo preparato con farine da filiera sostenibile. Laboratori pratici permetteranno a centinaia di visitatori di partecipare all’impasto collettivo e assaporare il prodotto finale, trasformando la produzione in un gesto di cura e condivisione.

Inoltre, sono previste aree outdoor come Fuori Traccia, laboratori su orti e foreste e progetti dedicati alla condivisione degli oggetti, come la Biblioteca degli Oggetti Leila. Queste proposte promuovono modelli di consumo basati su riuso, manutenzione e economie collaborative.

Novità e collaborazioni

Tra le novità della 22ª edizione figurano la partecipazione di PEFC Italia per la prima volta in fiera, il progetto di Altroconsumo “Impegnati a cambiare” e la presenza istituzionale del CAI per promuovere i cammini. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta online il 25 febbraio alle ore 11.30, durante la quale sono state illustrate le linee guida della manifestazione e il ricco calendario degli eventi.

Informazioni pratiche: gli orari sono venerdì e sabato dalle 9 alle 20, domenica dalle 9.30 alle 19. Fiera Milano Rho è raggiungibile con la Metro M1 (fermata Rho-Fieramilano) e con i treni Trenord (S5/S6/S11), mentre il parcheggio in loco è a pagamento. Per partecipare è richiesta la registrazione online sul sito ufficiale di Fa’ la cosa giusta!.