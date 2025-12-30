Armony Floor: pavimenti in legno impeccabili, progettati per durare

Affidabilità nel tempo, coerenza progettuale e compatibilità con le esigenze reali dei cantieri: sono questi i criteri su cui si basa l’approccio tecnico di Armony Floor, realtà specializzata nella produzione e distribuzione diretta di pavimenti in legno. In un mercato in cui l’offerta tende spesso alla semplificazione commerciale, l’azienda propone una gamma sviluppata con logica industriale, ma pensata per rispondere alle specificità di ogni intervento.

Con sede a Coriano (RN), Armony Floor opera secondo un modello produttivo lineare: realizza internamente parquet in rovere e bamboo, seleziona direttamente le materie prime nei Paesi d’origine e vende senza intermediari, rivolgendosi a progettisti, rivenditori, interior designer e committenti privati. Questo assetto consente di ridurre i margini di errore, ottimizzare i tempi di lavorazione e garantire un’offerta costante, allineata a standard tecnici elevati.

La proposta si articola in oltre 60 referenze, suddivise per destinazione d’uso, tipologia di posa e caratteristiche funzionali. Tra le soluzioni disponibili:

Parquet flottante , ideale per ristrutturazioni rapide e installazioni non invasive.

, ideale per ristrutturazioni rapide e installazioni non invasive. Prefinito a incastro , con posa semplificata e resa stabile.

, con posa semplificata e resa stabile. Spine a 45° o 90° , per configurazioni formali personalizzate.

, per configurazioni formali personalizzate. Superfici SPC (Stone Plastic Composite) , specifiche per ambienti tecnici, locali soggetti a umidità o aree ad alto traffico.

, specifiche per ambienti tecnici, locali soggetti a umidità o aree ad alto traffico. Parquet plastificato , pensato per chi cerca un effetto legno a basso costo, con esigenze contenute di manutenzione.

, pensato per chi cerca un effetto legno a basso costo, con esigenze contenute di manutenzione. Collezioni outdoor, progettate per durare in condizioni climatiche variabili.

Armony Floor utilizza esclusivamente essenze certificate, con origine tracciabile, trattate nel rispetto delle normative europee. Le lavorazioni escludono l’uso di formaldeide, a favore di colle e vernici sicure, conformi agli standard più rigorosi in tema di qualità dell’aria indoor.

Dal punto di vista operativo, l’azienda supporta il professionista e il cliente finale lungo tutto il percorso decisionale. Il portale ufficiale www.pavimentieparquet.com è uno strumento completo: consente di consultare l’intero catalogo, accedere a schede tecniche aggiornate, confrontare soluzioni e richiedere campioni gratuiti con consegna entro 48/72 ore.

A ciò si affianca lo showroom di Coriano, spazio fisico in cui toccare con mano materiali e formati, e una rete nazionale di posatori qualificati, attiva per garantire installazioni eseguite a regola d’arte.

Non si tratta solo di vendere pavimenti, ma di offrire una struttura tecnica affidabile: dalla materia prima alla posa. In questo senso, Armony Floor si distingue da molte proposte generaliste presenti sul mercato. La gamma è studiata per essere coerente, performante e durevole, indipendentemente dal tipo di progetto o dalla scala dell’intervento.

A completare l’offerta, l’azienda mette a disposizione un blog tecnico, accessibile dal sito ufficiale, con contenuti aggiornati su manutenzione, confronto tra materiali, tecniche di posa e guide utili per orientarsi tra le varie tipologie di parquet. Uno strumento concreto per chi cerca risposte basate su dati tecnici, e non su tendenze momentanee.