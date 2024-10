Scopri come Regione Lombardia promuove l'innovazione attraverso le start-up all'evento Smau 2024.

Un evento dedicato all’innovazione

La fiera Smau 2024, che si terrà a Fieramilanocity il 29 e 30 ottobre, rappresenta un’importante vetrina per le start-up italiane, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale. Regione Lombardia, in collaborazione con diverse realtà locali, ha deciso di partecipare attivamente, ospitando venti start-up selezionate nel proprio spazio espositivo. Questo evento non solo offre visibilità alle nuove imprese, ma crea anche opportunità di networking e collaborazione tra start-up e investitori internazionali.

Attività e opportunità di networking

Le start-up presenti a Smau 2024 parteciperanno a una serie di attività, tra cui speed pitching e incontri one-to-one con investitori. Questi momenti di confronto sono fondamentali per le start-up, poiché permettono di presentare le proprie idee e progetti a potenziali finanziatori. Inoltre, l’iniziativa ItaliaRestartsUp, organizzata in collaborazione con ICE, offrirà un’opportunità unica per le start-up di entrare in contatto con un pubblico internazionale, ampliando le loro possibilità di crescita e sviluppo.

Collaborazione tra grandi aziende e start-up

Un altro aspetto rilevante dell’evento sarà il tavolo di lavoro che coinvolgerà responsabili innovazione di grandi aziende. Questo incontro ha l’obiettivo di condividere esperienze e modelli di collaborazione con le start-up, identificando eventuali gap di filiera e aree di policy che necessitano di attenzione. Regione Lombardia si propone come facilitatore di questi processi, offrendo supporto attraverso bandi e voucher per incentivare l’innovazione e la crescita delle start-up sul territorio.

Rafforzare l’ecosistema dell’innovazione in Lombardia

La partecipazione a Smau 2024 è un passo importante per Regione Lombardia, che mira a posizionarsi come polo internazionale per l’attrazione di competenze e investimenti. L’assessore regionale alla ricerca e innovazione, Alessandro Fermi, sottolinea l’importanza di valorizzare le start-up innovative e di sostenere le imprese lombarde nel mercato nazionale e internazionale. Questo approccio non solo promuove l’innovazione, ma contribuisce anche a rafforzare la rete di collaborazioni sul territorio, creando un ecosistema favorevole per la crescita delle nuove imprese.