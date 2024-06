Cercate qualcosa di unico per il vostro primo appuntamento? Ecco 5 proposte originali

State per uscire per la prima volta con qualcuno e volete fare una bella figura? Provate a scegliere una di queste esperienze!

Una passeggiata alla Martesana

Evitate i soliti percorsi e i soliti parchi. Portate la vostra (forse) futura dolce metà a fare una passeggiata bucolica alla Martesana. E se vi dovesse venire fame è pieno di locali carini in cui fermarsi.

Villa Invernizzi

Magari il vostro date non è di Milano e conosce poco la città. Provate a stupirlo portandolo a spiare i fenicotteri rosa di Villa Invernizzi in zona Porta Venezia. Farete un figurone!

Via Lincoln

Restiamo in zona Porta Venezia per un altro luogo poco conosciuto ai più. Si tratta della “Notting Hill” milanese. In questa viuzza infatti si trovano tante case colorate che sembrano uscite proprio da un film.

Le case igloo a Maggiolina

Hai paura che l’emozione ti tolga le parole di bocca? Nel quartiere Maggiolina potrete divertirvi andando a caccia di tutte le case igloo e non ci sarà bisogno di parlare!

Un aperitivo in via Giovenale

Volete fare qualcosa di cario ma più “tradizionale”? Perché non andate a fare un aperitivo in via Giovenale? Intorno al suggestivo cortile pieno di lucine trovate numerosi locali in cui fermarvi a bere qualcosa godendo di un’atmosfera unica.