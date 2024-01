Migliori ristoranti di Nolo a Milano: i locali da provare

I ristoranti di Nolo perfetti per ogni occasione

Il quartiere di Nolo, noto anche come North of Loreto, è una zona di Milano in continua crescita che offre una varietà di ristoranti e locali culinari. Scopriamo insieme alcuni dei migliori ristoranti di Nolo che ti faranno venire l’acquolina in bocca.

Folà: Il Gusto delle Verdure Fresche

Folà è un luogo unico nel suo genere, dove potrai gustare croissant burrosi, torte e piatti a base principalmente di verdure. Questo ristorante è un ottimo punto di partenza per una giornata culinaria a Nolo.

Mi Casa: Toast Dolci e Salati

Nel cuore di Nolo, Mi Casa è specializzato in toast, sia dolci che salati. Questo locale è ideale per colazioni, aperitivi o pasti veloci, offrendo porzioni davvero soddisfacenti.

Mosso: Divertimento e Cibo nel Cuore di Parco Trotter

Mosso è un’aggiunta recente al quartiere, situato nell’ex convitto di Parco Trotter. Questo bar e ristorante con pizzeria offre un ampio spazio all’aperto, perfetto per concerti, eventi e dj set durante le serate estive.

Manna: Eccellenza Culinaria a Nolo

Manna è uno dei ristoranti preferiti in zona, noto per il suo menu conciso ma coraggioso. Con piatti che seguono la stagionalità, è ideale per occasioni speciali e offre anche la possibilità di un rilassante aperitivo all’aperto durante l’estate.

Osteria Memà: Sapori Siciliani Autentici

Situato nel cuore di Nolo, Osteria Memà propone una cucina tipicamente siciliana, sia di mare che di terra. Anche se i prezzi possono essere leggermente superiori a quelli di un’osteria tradizionale, la qualità del pesce fresco giustifica una visita.

Taverna dei Terroni: Cucina Pugliese nel Mercato Comunale

Nel Mercato Comunale di Viale Monza troverai la Taverna dei Terroni, un ristorante che offre cucina pugliese autentica. È il luogo ideale per pranzi informali e per gustare primi piatti di pesce in compagnia.

Trattoria Temperanza da Abele: Gusto Tradizionale Milanese

La Trattoria Temperanza da Abele, situata nei pressi di Piazzale Loreto, è celebre per i suoi risotti e piatti tipici milanesi. L’atmosfera ti farà fare un viaggio nel tempo alla scoperta della tradizione culinaria meneghina.

Osteria della Stazione: Gusti Friulani a Portata di Treno

Situata a breve distanza dalla stazione Centrale, l’Osteria della Stazione offre piatti della tradizione friulana, con un tocco di cucina lombarda. Prelibatezze come frico, terrine, affettati, pasta fresca e carne morbidissima ti attendono qui.

Osteria della Pasta e Fagioli: Il Cuore della Cucina Pugliese

La Osteria della Pasta e Fagioli, situata nel cuore di NoLo, è una trattoria rustica che serve piatti tipici pugliesi. Dai un’occhiata al loro delizioso piatto di pasta e fagioli, perfetto per vegetariani e non. E non farti scoraggiare dai prezzi, sono incredibilmente convenienti.