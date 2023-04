Escort, i dati di Milano e le tante presenti su EscortA.com

Sono molte le persone che ricercano escort a Milano sui motori di ricerca e siti specializzati, come EscortA.com, leader del settore che offre un catalogo immenso.

Vi siete mai chiesto dove si trova la maggior concentrazione di escort? Certo, è una domanda che non tutti si pongono quotidianamente, ma essendo un settore abbastanza diffuso e chiacchierato, statisticamente è interessante conoscere quale sia la città che presenta il maggior numero di professioniste. Secondo uno studio del 2019, lo scettro va a Milano. Il capoluogo lombardo è il primo per numero di ricerche. Infatti sono tantissime le persone che ricercano escort a Milano sui principali motori di ricerca e sui siti specializzati, come EscortA.com. Si tratta del leader del settore che offre un catalogo immenso con circa 600 escort solamente a Milano, suddivise nelle varie province.

D’altronde le escort sono il desiderio di molti italiani e italiane che ricercano un po’ di compagnia, non soltanto a livello sessuale, ma anche a livello emotivo. Infatti il più delle volte non avviene un rapporto sessuale, ma semplicemente si sceglie una donna che accompagni l’uomo agli eventi e ai party, così da dare un tocco più di classe alla serata.

Fatta questa precisazione, proviamo ad entrare più nel dettaglio della questione, analizzando il caso Milano.

I dati sulle escort a Milano

Milano si conferma essere la città delle escort. D’altronde da sempre il capoluogo lombardo è considerato la città degli affari e della movida, colui che ha emancipato l’intera Italia con le novità di cui tutti oggi godiamo.

Provando ad andare più nello specifico, considerando i dati di riferimento pre-pandemia del 2019, le ricerche sui siti web dedicate alle escort sono state oltre 4 milioni e 800 mila. Numeri impressionanti che dimostrano il desidero da parte di molti di godere della compagnia di queste bellissime donne anche solo per una notte. Se vogliamo mettere questi dati in confronto alle altre città, notiamo che Roma viene superato solamente per qualche migliaio, mentre prendendo in considerazione la densità, Milano scivola di molte posizioni avendo 1,25 escort per ogni 1000 abitanti, mentre la detentrice del titolo diventa Sondrio con 6,96 escort ogni 1000 abitanti. Insomma da questo si capisce l’importanza e la potenza di un settore da sempre molto chiacchierato.

Andando ancora più nel profondo, notiamo come in realtà le escort che operano a Milano non sono del tutto italiane. Certamente la maggior parte lo sono, ma esistono delle buone fette di altri Paesi: prendendo sempre in considerazione i dati, possiamo dire che le italiane sono il 31%, mentre le brasiliane il 24%. Sono le nazioni che dominano in questo settore, seguite poi dalla Russia al 6%, Romania e Moldavia al 4%.

Che prezzi hanno le escort a Milano?

C’è una caratteristica che interessa molti, ovvero: quanto guadagnano le escort per ogni singola prestazione? Domanda legittima, ma la sensazione è che si può guadagnare tanto e anche bene. Partiamo con il dire che la maggior parte opera propriamente nella città di Milano, seppur esistono molte che lavorano in provincia, ma pur sempre favorevoli allo spostamento. La media dei prezzi per una notte passata insieme a loro varia, ma si attesta intorno ai 140 euro, il che rende Milano la città più cara.

Chiaramente parliamo pur sempre di una media, infatti dipende molto dalla professionista che si sceglie e cosa si decide di fare durante la serata. C’è da mettere in conto che se si vuole fare oltre al sesso, c’è da mettere mano al portafoglio, come andare al ristorante, in un bar oppure al cinema. Il pagamento alla escort avviene sempre all’inizio e mai alla fine, così come non avviene mai per mezzo di carta, sempre e solo contanti. Molti consigliano di non affidarsi mai ad agenzie ed escort che chiedono un pagamento anticipato tramite carta e bonifico, in quanto spariranno in meno di un secondo.

Se siete interessati a una notte in buona compagnia, affidatevi solamente a siti sicuri e certificati!

EscortA.com, la piattaforma perfetta

Come accennato anche più sopra, esistono moltissimi siti dove poter scegliere una escort, tra questi c’è sicuramente EscortA.com. Si tratta di una piattaforma leader del settore che vanta ottime recensioni e un catalogo immenso, ricco di possibilità. L’utente, oltre all’escort di Milano, può scegliere in tutta tranquillità altre città di provenienza, come Napoli, Torino, Genova e tantissime altre. Se una sera magari ti trovi a Roma, puoi collegarti al sito Escorta.com e scegliere colei che lavora nella Capitale.

Basta lasciare un messaggio in chat per avviare la conversazione e scambiare i contatti privati. Da qui parte la fase di appuntamento, dove si decide cosa bisogna fare. Precisiamo nuovamente che non sempre c’è bisogno di arrivare all’atto sessuale, il più delle volte si cerca solamente una compagnia che possa soddisfare i nostri desideri più profondi.

La cifra da dover versare dipende qual è il fine dell’appuntamento e aumenta in base all’esperienza e il prestigio dell’accompagnatrice. Per questo motivo prima di accordarvi sull’incontro chiedete maggiori info sui prezzi.