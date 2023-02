Cosa fare a Milano a San Valentino: idee e proposte per la coppia

A Milano ci sono diverse cose che si possono fare in coppia durante la festa degli innamorati. Che cosa?

La festa degli innamorati è alle porte ed è il giorno giusto per aprire il cuore alla propria metà e per organizzare qualcosa di speciale per la coppia. Ma cosa?Un concerto,uno spettacolo,una mostra,una cena,una passeggiata. Ci sono molte cose e che si possono fare a San Valentino a Milano.

Cosa fare a Milano a San Valentino: andare ad un concerto

Andare ad un concerto è sempre un’ottima idea per passare la festa degli innamorati soprattutto se l’artista è il preferito della coppia. A Milano ci sono diversi appuntamenti musicali il 14 febbraio 2023. Quali?

Favoloso mondo di Amelie con Armando Ilario-Arci Bellezza

The Secret Garden-Hard Rock Milano

Ray Gelato & The Giants-Blue Note

Cosa fare a Milano a San Valentino: assistere ad uno spettacolo teatrale

Per chi è appassionato di teatro l’ideale sarebbe andare ad uno spettacolo teatrale. A Milano ce ne sono diversi proprio il giorno di San Valentino e trattano soprattutto i temi dell’amore,della coppia,della condivisione ma non solo. Quali sono?In quale teatro milanese?

“The food of Love”-Teatro Filodrammatici

“Amanti”-Teatro Manzoni

“Maria Brasca” di Giovanni Testori-Teatro Parenti

Cosa fare a Milano a San Valentino: Musei e mostre

Le Gallerie d’Italia di Milano offrono a tutti i fidanzati un biglietto di coppia che permetterà loro di visitare la mostra in corso Mecenati intitolata “Mecenati,collezionisti,filantropi:dai Medici ai Rotschild”. Inoltre invitano gli art lovers a festeggiare la festa degli innamorati partecipando a un percorso pensato per tutti gli amanti dell’arte. Infatti si potranno ammirare delle opere di Canova,Boccioni,Carla Accardi e Antonio Sanfilippo.

Cosa fare a Milano a San Valentino: andare alle terme

La città di Milano ospita le QC Terme in Porta Romana,un posto ideale in cui potersi rilassare insieme alla dolce metà. San Valentino è martedì 14 febbraio ed essendo una giornata lavorativa non tutti possono passarci un’intera giornata. Tuttavia Qc Terme offre un’entrata serale che comprende anche l’aperitivo.