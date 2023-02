A Milano si possono fare tante attività anche con i bambini piccoli. Quali?

Cosa si può fare a Milano con i più piccoli? La città offre tante attività da fare e luoghi da scoprire adatti anche ai bambini piccoli. Quali?

Cosa fare a Milano con bambini piccoli: il progetto “Cinemamme”

Il progetto Cinemamme del cinema Anteo Palazzo del Cinema è una rassegna di film che le mamme in attesa o con bambini dagli 0 ai 3 anni possono guardare senza preccuparsi dei passeggini, dell’allattamento o dei suoni e luci troppo forti.

Ogni hanno viene organizzato e viene stilato il calendario degli appuntamenti con i titoli dei film. Si tratta di un’ottima attività per chi non sa cosa fare con i neonati o con bambini molto piccoli che hanno delle necessità. Quali altre attività si possono fare?

Cosa fare a Milano con bambini piccoli: le attività consigliate

Passeggiata al parco

Milano è ricca di parchi in cui poter fare una passeggiata e far giocare i propri figli.

Alcuni sono stati pensati appositamente per i più piccoli e quindi sono attrezzate di aree gioco come per esempio Parco Don Giussani oppure Parco Biblioteca degli alberi. Uno dei più celebri e famosi del capoluogo meneghino è senz’altro Parco Sempione,il più frequentato. A suo interno si trovano aree ristoro,campi da basket e pallavolo e gioco per i più piccolini. Rappresenta il luogo perfetto per mettere d’accordo tutti i membri della famiglia.

Andare al cinema

Al cinema si può andare anche con i più piccoli. Esistono diverse iniziative in alcune sale cinematografiche che oltre alla normale programmazione offrono anche una adatta a famiglie e bambini. Inoltre c’è il Museo Interattivo del Cinema propone dei percorsi adatti ai piccoli che fanno scoprire la magia del cinema.

Andare al MUBA

Il MUBA è il museo dei bambini di Milano. Si tratta di un luogo dedicato ai bambini e alle famiglie in cui è possibile fare delle attività culturali dedicate all’infanzia.

Ci sono molte iniziative,mostre, progetti che sono pensati anche per i più piccolini durante le quali possono iniziare a scoprire il mondo tramite i cinque sensi.

Seguire i percorsi e le iniziative di Radiomamma

Radiomamma è un’impresa che informa, propone attività per le famiglie all’interno del comune di Milano. Periodicamente vengono creati dei percorsi all’interno della città su misura per i bambini e per i neonati. Gli itinerari sono a prova di passeggino e a scopo educativo.

Andare a teatro

Il teatro è un’ottima alternativa a chi non ama particolamente il cinema. I bambini amano andarci perché vengono molti coinvolti. Infatti in tutti i teatri ci sono degli spettacoli dedicati interamente ai più piccoli e alle famiglie.