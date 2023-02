Cosa fare a Milano in un giorno: tutte le attività consigliate

A Milano è possibile fare tante attività in una giornata. Ma quali sono le migliori?

Milano è il capuluogo della Lombardia, capitale della moda e dello shopping e città d’arte. Per visitare l’intera città ci vorrebbe tanto tempo ma se quello disponibile è una giornata allora si deve selezionare cosa vedere e visitare. Quali sono le migliori attività?

Cosa fare a Milano in un giorno: i posti da non perdere

Sicuramente una tappa da non perdere e la magnifica cattedrale gotica di Milano, il Duomo. Dalla cime spicca la Madonnina tutta dorata, il simbolo per eccellenza della città. Si può salire sulle terrazze da cui si può godere una magnifica vista sulla piazza e sulla Galleria Vittorio Emanuele e il suo corso dove ci sono tantissimi negozi per fare shopping. Dalla Galleria si arriva anche al Teatro alla Scala, uno dei teatri più importanti e riconosciuti al mondo.

Ma quali altre attività si possono fare in una giornata?

Cosa fare a Milano in un giorno: tutte le attività e i luoghi consigliati

Dopo aver visitato il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele e la Scala si può proseguire in via Torino dove è possibile prendere il tram 3 e arrivare in Darsena, il grande canale dei Navigli. Qui si trova concentrata tutta l’attività milanese in quanto lungo questo canale si trovano ristoranti, pub, bar in cui è ppossibile fare aperitivo o cenare.

In alternativa ai Navigli si possono visitare il Castello Sforzesco e la Basilica di Sant’Ambrogio,il patrono della città di Milano. All’interno del Castello è possibile conoscere l’antica storia delle famiglie Sforza e Visconti ed è anche la sed di numerosi musei e mostre. Si può proseguire facendo una passeggiata in Parco Sempione, il parco più bello e grande della città ricco di bar e luoghi caratteristici come il Ponte delle Sirenette.

Se si vuole invece visitare la parte più moderna della città ci si può spostare in Piazza Gae Aulenti in cui c’è una fontana molto particolare e da cui è possibile guardare i numerosi grattacieli intorno tra cui l’Unicredit Tower. Lì si trova anche il famoso Bosco Verticale, un edificio che ospita degli appartamenti particolari e ricchi di piante.