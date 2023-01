Cosa fare a Milano nel weekend con i bambini: i consigli migliori

Quali sono le attività da fare nel weekend con i bambini? Milano offre tante esperienze istruttive ma anche divertenti. Quali?

Quali sono le attività da fare con i bambini durante il weekend a Milano? Tantissime!Milano offre molte possibilità: sport, eventi, cinema, mostre e tanto altro. Ecco i migliori consigli pe passare un weekend in famiglia.

A Milano con i bambini: i migliori consigli su cosa fare nel weekend

Milano è talmente ricca di appuntamenti e di attività per il tempo libero ed il divertimento dei bambini che sarà difficile farli annoiare.

Ecco una selezione delle migliori esperienze che la città propone durante i weekend e i giorni di festa.

A Milano con i bambini: le migliori attività per il weekend

Museo delle illusioni

Il Museo delle Illusioni è ricco di stanze in cui poter imparare grandi cose. Infatti è un percorso molto istruttivi per i più piccoli che potranno confrontarsi con le illusioni degli specchi, delle dimensioni e della legge di gravità.

Laboratorio di fumetto

Il laboratorio di Fumetto è dedicato alle famiglie e ai bambini che amano la creatività.

Viene organizzato ogni domenica all’interno del Museo del Fumetto.

Museo del Duomo

All’interno del Museo del Duomo ci sono delle attività dedicate interamente ai bambini. Viene organizzato un gioco-tour alla scoperta della cattedrale in cui vengono raccontate molte curiosità sull’architettura, la scultura e le vetrate del Duomo. I bambini devono essere acompagnati da un adulto.

Andare a teatro o al cinema

I più piccoli amano andare al cinema o a teatro.

Si tratta di un’uscita alternativa in cui far vivere un’esperienza diversa dal solito cartone animato guardato a casa sul divano. Nelle programmazioni si trovano sempre dei cartoni animati dedicati ai bambini e così anche in quelle teatrali in cui vengono portati in scena i migliori capolavori Disney.

Aerogravity

L’Aerogravity è la galleria del vento verticale che permette anche ai bambini dai quattro anni in avanti di vivere l’esperienza del volo.

Questa infatti è un’esperienza ludica che fa percepire una sensazione di benessere e libertà. Questo non riguarda solo i più piccoli ma anche i grandi che potranno volare insieme ai loro bambini

Andare al parco Biblioteca degli alberi

Si tratta di un vero polmone verde all’interno della città di Milano, vicino Gae Aulenti. Ci sono dei percorsi dedicati ai bambini e dei giochi innovativi. Ci sono pi di 450 alberi e 45 mila bulbi piantati.