Milano offre tanti posti per godersi un'ottima pausa pranzo. Ma quali sono i migliori?

Milano è una città caostica he non si ferma mai. I ritmi sono sempre veloci e spesso ci si interroga su dove ci si potrebbe fermare per staccare e godersi un’ottima pausa pranzo. Ma quali ono i migliori ristoranti in cui fermarsi a pranzo?

I migliori ristoranti da provare a Milano a pranzo

Spesso capita di farsi prendere dai ritmi sfrenati delle giornate lavorative o universitarie che ci fanno andare di fretta per portare a termine le mille cose da fare. Tuttavia prendersi un momento di break per staccare il cervello è importante e quale momento migliore se non la pausa pranzo? Infatti il pranzo spesso viene trascurato e a volte anche saltato ma è la giusta occasione per godersi un momento di pace e di buon cibo.

A Milano ci sono tanti posti in cui mangiare in questo momento della giornata e soprattutto è una città che offre tanti tipi di cucina e cibo. Quali sono i migliori ristoranti da scoprire?

Dispensa Emilia

Dispensa Emilia è il giusto posto per fermarsi ad assaporare tutte le sfiziosità emiliane. Si tratta di una catena che ha diversi locali in giro per la città.

Il must da provare sono le tigelle, i taglieri, pasta fresca, ragù, lasagne.

Miscusi

Miscusi è come Dispensa Emilia una catena e si trovano diverse sedi in cui potersi sedere e mangiare a Milano. La loro specialità è la pasta fresca. Infatti si sceglie il tipo di pasta che si vuole mangiare e in seguito anche il condimento.

Pausa

Anche Pausa è una catena molto famosa. Per pranzo si trova pasta fresca condita con diversi sughi oppure pizza lunga e al trancio.