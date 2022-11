Milano ospiterà 19 alberi e mercatini di Natale e le sue strade verranno illuminate da tante luminarie

Come ogni anno l’atmosfera natalizia invade la città di Milano. Ci saranno 19 alberi di Natale, moltissime luminarie, i mercatini degli Oh Bej! Oh Bej! e quelli in Piazza Duomo. Scopriamo il programma per questo Natale 2022.

Natale a Milano: Oh Bej! Oh Bej!

I mercatini degli Oh Bej! Oh Bej! tornano dal 7 dicembre 2022 al 10 dicembre 2022. La fiera e le bancarelle saranno disposte in Piazza Castello e Parco Sempione. Gli stand offrono prodotti tipici, giochi, artigianato e caldarrosten firòn.

Natale a Milano: gli alberi di Natale

L’albero in Piazza Duomo verrà allestito dall‘Estetista cinica con Veralab ma questo non è l’unico albero che verrà installato. Infatt il comune di Milano ne ospiterà ben 19 così disposti: Galleria Vittorio Emanuele, Piazza della Scala, via Muratori, Piazzale Cadorna, Piazzale Archinto, Via Tolstoj e via Savona, Piazza Olivetti, via Flaminio, Arco della pace, via Statuto, Piazza Cordusio, Piazza San Carlo, Piazza XXV aprile, piazza XXV maggio, Corso Garibaldi, Piazza Duca d’Aosta e piazza Tre Torri.

Natale a Milano: le luci

Quest’anno il comune di Milano ha deciso di installare luci led a basso consumo energetico per contribuire alla sostenibilità ambientale. Verranno illuminate soprattutto le strade del centro di Milano con cascate luminose, stelle cadenti, stelle 3D e personaggi Disney luminosi. Nexi installerà dei pannelli luminosi colorati in via Piero della Francesca e via Poliziano. Veralab iluuminerà anche via Guido d’Arezzo con un tetto rosa e bianco e con stelle luminose invece via Saverio Griffini.