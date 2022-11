Chiara Ferragni ha scelto il suo nuovo headquarter che potrà accogliere la sua TBS Crew ma non solo. Dove si trova? Come è organizzato?

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice, ha aperto uno nuovo ufficio nel cuore di Milano. L’azienda infatti necessita di più spazio proprio perché è cresciuta ed è diventata più importante. Un’anteprima ce l’ha fornita lei stessa postando alcune storie sui social.

Ci sarà una reception, alcuni uffici e degli showroom per i clineti che vorranno acquistare i vestiti e gli accessori. Dove si trova? Quale sarà lo stile?

Chiara Ferragni apre un nuovo ufficio a Milano: il motivo della nuova apertura

Giovane, determinata e di grande successo: Chiara Ferragni. Ha iniziato la sua attività e si è fatta conoscere attraverso il suo blog di moda e fashion chiamato The blonde salad. Lei è da sempre appassionata di moda, lusso e non l’ha mai tenuto nascosto anzi ha dato consigli su cosa indossare, quale colore scegliere o abbinare.

Con il passare del tempo la blogger ha iniziato a collezzionare molti risultati, ad ottenere sponsorizzazioni che l’hanno portata a poter costruire un proprio marchio di moda: Chiara Ferragni Collection. Trasforma The blonde salad in una vera e propria agenzia di talenti che ha raggruppato quallo che oggi è il suo team. Chiara Ferragni ha aperto un nuovo ufficio a Milano proprio perché la sua azienda è cresciuta e quindi necessita di più spazio.

Questa location non è composta solo da uffici ma ci saranno anche dei veri e propri showroom in cui poter acquistare i capi d’abbigliamento. Ma dove ha aperto la nuova sede?

Chiara Ferragni apre un nuovo ufficio a Milano: dove si trova?

Il nuovo headquarter sarà in via Turati, nel centro della città di Milano. Qui si trasferiranno tutit i collaboratori della TBS Crew che ormai necessita di uno spazio più ampio.

Si tratta di un grande e spazioso openspace che si affaccia su un chiostro in cui è presente un giardino centrale. L’influencer ha già mostrato sui social alcuni dettagli del suo nuovo ufficio attraverso delle storie e dei post. La cosa che si nota subito sono le arcate rosa pastello che si susseguono. Il locale è quindi molto luminoso e questa luce verrà accentuata dalle tonalità chiara di cui si coloreranno il pavimento e il soffitto. Anche l’arredo sarà molto leggero, quasi invisibile. Quale sarà lo stile? Come verrà arredato?

Chiara Ferragni apre un nuovo ufficio a Milano: lo stile e i dettagli

Sicuramente il colore protagonista sarà il rosa, tanto amato dall’influencer. L’opensapce è costellato di arcate color rosa pastello mentre le finestre sono molto ampie vetrate e si affacciano direttamente all’interno del giardino centrale. Il soffitto è bianco mentre il pavimento è parquet di una tonalità molto chiara. Ad alleggerire l’ambiente inoltre ci sono dei ripiani completamente vetrati in cui poter guardare gli accessori e degli appendiabiti in ottone per i vestiti che scendono direttamente dal soffitto. La reception è costellata di glitter argento con il suo logo mentre per l’arredo si pensa a Westwing. Ci saranno piante e fiori colorati a rendere l’atmosfera accogliente. Lo stile ricorderà quello californiano che richiama Los Angeles, città in cui ha vissuto per diverso tempo.