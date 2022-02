HelloFresh, il nuovo servizio di box ricette in abbonamento per risparmiare tempo, stress e sprechi

Evitare gli sprechi, ridurre l’impatto ambientale, risparmiare, servirsi di ingredienti freschi e di qualità, ma anche cucinare senza fatica: con HelloFresh tutto questo è possibile.

Cucinare senza pensieri, risparmiare e non perdere tempo: a tutti piacerebbe divertirsi ai fornelli senza troppa fatica, senza ribaltare la cucina tra piatti e pentole di ogni tipo e avendo la sicurezza di preparare pietanze gustose e prelibate. Spesso però raggiungere l’obiettivo si rivela piuttosto complicato: cucinare quando si fa sentire la stanchezza di una giornata pesante non è facile. Non tutti poi hanno la passione per le mani in pasta. A risolvere il problema ci pensa HelloFresh, che offre meal kit perfetti per soddisfare le preferenze e le esigenze di ciascuno. Scegliere HelloFresh è facile e conveniente: così smetterai di pensare alla lista della spesa e di sbizzarrirti in cucina per preparare ricette sempre diverse e originali. Basta scegliere gli ingredienti preferiti e tutto arriva direttamente a casa. HelloFresh regala nuove idee e nuovi sapori, permettendo di mangiare sano, risparmiare tempo e godersi senza stress i momenti di piacere per il palato. Con i meal kit di HelloFresh basta restare seduti con le gambe sotto il tavolo e godersi l’esperienza.

HelloFresh, le box perfette per tutti i gusti

HelloFresh è il nuovo servizio di box ricette in abbonamento per ottimizzare tempo e risparmiare: ordini online le cene che vuoi preparare selezionando il numero di persone e HelloFresh spedirà ogni settimana gli ingredienti freschi e già porzionati, con le istruzioni per eseguire al meglio le ricette. La box è ricca di ricette gustose e di ingredienti freschi. Partendo da 4,45 € a porzione, i prodotti arrivano comodamente a casa: non servirà fare altro che apparecchiare la tavola, al resto ci pensa HelloFresh. Inoltre, è possibile annullare il servizio per una settimana o cancellare quando si desidera.

Con HelloFresh ci sono cene per tutti i gusti, disponendo di 12 nuove ricette ispirate alle cucine regionali e internazionali, create ogni settimana dagli chef. Ogni box è perfetta per le esigenze del cliente. È sufficiente personalizzare il menù, con la possibilità di mettere in pausa, riattivare o cancellare l’abbonamento ogni volta che si vuole. Ingredienti freschi vengono consegnati ogni settimana, programmando il giorno e l’ora della consegna (a seconda delle necessità del cliente). Dimenticarsi della spesa non è mai stato così semplice: lasciati ispirare e cucina senza pensieri cene facili e deliziose che tutti adoreranno.

HelloFresh, i vantaggi del servizio

HelloFresh offre un servizio innovativo e al passo con i tempi, offrendo diversi vantaggi per i clienti e non solo. In particolare:

Evita lo spreco alimentare : si ricevono esattamente le dosi che occorrono per preparare i piatti scelti, in base alle quantità selezionate, e si esclude ogni eccesso. Inoltre, HelloFresh collabora con il Banco Alimentare per distribuire a chi ne ha bisogno i piatti invenduti;

: si ricevono esattamente le dosi che occorrono per preparare i piatti scelti, in base alle quantità selezionate, e si esclude ogni eccesso. Inoltre, HelloFresh per distribuire a chi ne ha bisogno i piatti invenduti; Attenzione per la sostenibilità : comprando direttamente dai produttori locali e consegnando direttamente a casa, HelloFresh accorcia la filiera e riduce l’impatto ambientale. Inoltre, tutte le emissioni prodotte da HelloFresh vengono contenute attraverso progetti di compensazione carbonio in tutto il mondo, realizzati grazie alla collaborazione con Planetly;

: comprando direttamente dai produttori locali e consegnando direttamente a casa, HelloFresh accorcia la filiera e riduce l’impatto ambientale. Inoltre, tutte le emissioni prodotte da HelloFresh vengono contenute attraverso progetti di compensazione carbonio in tutto il mondo, realizzati grazie alla collaborazione con Planetly; Ottimo rapporto qualità-prezzo : HelloFresh lavora a stretto contatto con produttori di fiducia per offrire ai clienti ingredienti freschi e di altissima qualità;

: HelloFresh lavora a stretto contatto con produttori di fiducia per offrire ai clienti ingredienti freschi e di altissima qualità; Perfetto per chi non ha tempo per pianificare i pasti della settimana : è sufficiente selezionare sul sito le ricette preferite;

: è sufficiente selezionare sul sito le ricette preferite; Adatto a tutte le esigenze: ogni settimana sono disponibili nuove ricette e nuovi menù per tutti i gusti. I clienti possono scegliere tra cucina vegetariana, ricette poco caloriche, carne e pesce, piatti per tutta la famiglia, ricette della tradizione italiana e piatti internazionali.

Massima attenzione alla sostenibilità

HelloFresh è il primo fornitore di kit ricette a emissioni zero e riduce l’impatto sull’ambiente, mostrando massima attenzione per la sostenibilità. Le attività di approvvigionamento di HelloFresh, l’imballaggio e le spedizioni producono meno rifiuti alimentari rispetto a quelle dei tradizionali rivenditori, oltre a impegnarsi per ridurre gli sprechi di cibo. È importante ricordare che non si butta via niente: lo spreco alimentare ha un forte impatto sul clima ed è causa di una significativa percentuale (tra l’8 e l’11%) delle emissioni globali di gas serra. Per questo motivo, HelloFresh acquista gli ingredienti in base all’ordine dei clienti e nelle giuste quantità. Con le box di HelloFresh, infatti, si registrano sprechi di cibo pari al 21% in meno di chi compra al supermercato.

L’obiettivo di HelloFresh è offrire alle persone un modo ecologico, semplice e comodo di cucinare e ricevere a casa ingredienti genuini. Compra dai produttori locali e consegna direttamente a casa, accorciando così la filiera. In più compensa al 100% tutte le emissioni dirette di CO2 causate dalle loro attività commerciali, come imballaggio, trasporto e consegne. L’azienda dà priorità ai prodotti locali e italiani e i suoi cuochi creano ogni settimana menù diversi e colorati in base all’offerta della stagione e della terra. Il risultato è una box colma di ingredienti freschi e di qualità, pronti per essere cucinati e trasformati in piatti sempre diversi e ricchi di sapore.

Inoltre, HelloFresh offre un packaging innovativo: il materiale per l’imballaggio – necessario per garantire qualità e freschezza degli ingredienti – è usato solo quando indispensabile. HelloFresh lavora con impegno per renderlo il più sostenibile possibile, facilitandone il riciclo. Per questo motivo, una volta finita la cena, si può buttare la box e tutta la carta che contiene nell’apposito bidone.

Come funziona HelloFresh

Usare HelloFresh è semplice: pochi passaggi permettono di abbonarsi e ricevere ogni settimana gli ingredienti preferiti: