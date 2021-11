Squid Game diventa realtà: a Milano sarà possibile giocare

Enigma room presenta l'idea: uno Squid Game reale. Le regole, i premi in palio e li info per iscriversi.

Squid Game sbarca a Milano: si potrà giocare live. Presenti le guardie, le maglie con i numeri e un premio esclusivo.

Milano, Squid Game diventa realtà: l’esperienza

Enigma Room, una delle più famose escape room meneghine, offrirà la nuova esperienza di gioco ispirata alla celebre serie tv Netflix Squid Game.

La società annuncia: “I partecipanti, ognuno identificabile da un grande numero scritto sulla maglietta che gli verrà fornita, saranno accolti dalle famose guardie rosa mentre il frontman con cappotto e maschera nera illustrerà mano a mano le 6 adrenaliniche prove che i partecipanti dovranno affrontare”.

Milano, Squid Game diventa realtà: il premio

Alcune sfide saranno analoghe a quelle della serie, altre, invece, completamente inedite. La società prosegue: “I partecipanti, ognuno dei quali beneficerà di ‘3 vite’, avranno il compito di superarle per poter arrivare al termine, diventare il campione e vincere il premio messo in palio.

Non i 45,6 miliardi di Won, ma ingressi gratuiti in una delle escape room della società“.

Momentaneamente la prenotazione è consentita per la giornata del 5 novembre, alle ore 20.00, o per la giornata del 7 novembre, dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’ingresso ha un costo di 25 euro e l’esperienza durerà 2 ore. L’avventura si svolgerà a Settimo Milanese, in via Melegnano 26.

Il vincitore avrà diritto ad un buono gratuito per una sessione di gioco presso Softair Milano e all’ingresso omaggio per la stanza The Cube fino a 3 persone.

