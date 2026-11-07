Le uscite della Tangenziale Est a Segrate sono chiuse fino a mezzogiorno del 10 novembre, con deviazione obbligatoria verso via Rubattino per arrivare al centro intermodale.

Da lunedì 6 novembre fino a mezzogiorno di martedì 10 novembre 2026 la tangenziale Est di Milano registra due importanti chiusure: gli svincoli di Segrate in entrambe le direzioni sono totalmente inaccessibili. L’interdizione riguarda sia la diramazione nord, che collega alla A4 e a Usmate, sia quella sud, che porta verso la A1 e Bologna. La decisione è stata resa nota da Serravalle, l’operatore delle tangenziali milanesi, attraverso l’ordinanza n. 578-2026.

Motivazione delle chiusure: completamento del nuovo tratto della Cassanese Moderna

Il provvedimento nasce per permettere il completamento della viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate, inserito nell’ambito dei lavori legati all’apertura del nuovo tratto della Cassanese Moderna. Questo progetto, avviato da anni, prevede il potenziamento del collegamento tra Segrate, Milano e la Martesana, con l’obiettivo di rendere più efficace il flusso di merci e passeggeri. La data di inaugurazione è prevista per la settimana corrente, perciò le opere di finitura e le prove finali richiedono la chiusura temporanea degli svincoli interessati.

Dettagli operativi dell’ordinanza

L’ordine comunale, confermato dal Comune di Segrate nella serata del 6 novembre, specifica che le chiusure riguardano esclusivamente le uscite della tangenziale in direzione nord e sud per chi proviene da Segrate. La remunerazione dei lavori, illustrata nella comunicazione ufficiale, indica che il traffico verrà deviato verso lo svincolo Milano – via Rubattino, da dove è possibile proseguire sulla rete stradale locale per raggiungere le destinazioni previste.

Percorso alternativo consigliato

Gli automobilisti sono invitati a utilizzare la deviazione obbligatoria in corrispondenza dello svincolo via Rubattino. Da lì, la viabilità ordinaria consente di accedere a Segrate attraversando le arterie locali, come via Troja e via Volturno, che rimangono libere dal traffico di transito. Nei periodi di punta, è consigliabile partire con qualche minuto di anticipo e, se possibile, monitorare in tempo reale le condizioni di flusso tramite le app di navigazione o i pannelli informativi presenti lungo la tangenziale.

Aggiornamenti e consultazione dell’ordinanza

Tutte le informazioni relative alla chiusura, inclusa la versione completa dell’ordinanza, sono disponibili sul sito istituzionale di Serravalle. La piattaforma fornisce inoltre un feed costante di aggiornamenti, utile per chi desidera verificare eventuali variazioni dell’orario di riapertura o ulteriori indicazioni di deviazione. Il Comune ha precisato che, oltre alla chiusura degli svincoli, non sono previsti altri limiti alla circolazione sulle strade di accesso al centro intermodale.

Impatto sul traffico locale e consigli pratici

La sospensione degli svincoli ha inevitabilmente un impatto sul traffico della zona est di Milano, soprattutto per i veicoli commerciali diretti verso l’area industriale di Segrate. Tuttavia, l’utilizzo della deviazione via Rubattino riduce notevolmente i tempi di attesa, evitando ingorghi sulla tangenziale. Si raccomanda di controllare la segnaletica provvisoria installata lungo il percorso e di rispettare le indicazioni del personale di gestione, che è presente nei punti critici per garantire la fluidità del flusso veicolare.

La chiusura temporanea dei svincoli di Segrate rappresenta una misura necessaria per portare a termine le opere della Cassanese Moderna. I conducenti devono affidarsi al percorso alternativo via Rubattino, mantenere la prudenza nelle ore di punta e consultare regolarmente le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.