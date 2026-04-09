Chiusura festiva di via Lepetit: più spazio a pedoni e biciclette

Via Lepetit tra Gerenzano e Rescaldina sarà riservata a pedoni e ciclisti nei festivi per valorizzare il collegamento tra il Parco dei Mughetti e il Bosco del Rugareto

Dal 5 aprile al 25 ottobre, nelle giornate festive, Via Lepetit sarà chiusa al transito dei veicoli a motore nell’orario compreso tra le 8 e le 19: lo stabilisce l’ordinanza n. 15 del 12 marzo. La decisione interessa il tratto che collega Gerenzano a Rescaldina e conferma una scelta già sperimentata negli anni precedenti, con la novità dell’estensione temporale rispetto al passato.

L’intervento è pensato per favorire la mobilità dolce e per offrire un percorso continuo tra due aree naturali di rilievo.

La strada, spesso citata come strada dei parchi, attraversa il Parco dei Mughetti e il Bosco del Rugareto, diventando così un itinerario ideale per passeggiate familiari, uscite in bicicletta o attività sportive all’aria aperta. Anche il Comune di Rescaldina ha pubblicato un provvedimento analogo per il proprio tratto, garantendo la continuità del percorso e la possibilità di fruire dell’area in sicurezza senza il passaggio di vetture.

Cosa prevede il provvedimento

L’ordinanza n. 15 del 12 marzo stabilisce il divieto di transito ai mezzi a motore nelle domeniche e nei giorni festivi, con fascia oraria dalle 8 alle 19, a partire dal 5 aprile e fino al 25 ottobre. L’obiettivo dichiarato è promuovere la fruizione lenta degli spazi verdi e ridurre il traffico nelle giornate più frequentate. In pratica, il tratto interessato sarà riservato al traffico pedonale e ciclabile, rendendo la Via Lepetit un percorso protetto durante i giorni di applicazione dell’ordinanza.

Dettagli tecnici e ambito territoriale

La chiusura riguarda il segmento che unisce i due Comuni: il Comune di Gerenzano ha emesso l’ordinanza per la propria competenza e il Comune di Rescaldina ha adottato un provvedimento analogo per via per Gerenzano. Questo coordinamento amministrativo assicura che il percorso sia interamente percorribile senza soluzione di continuità. Per chi desidera informazioni ufficiali sono disponibili i contatti della polizia locale di Gerenzano: 0296399128, 34736154141 e la mail polizialocale@comune.gerenzano.va.it.

Perché è stata decisa la chiusura

La scelta risponde a più esigenze: valorizzare le aree verdi, migliorare la sicurezza di chi si sposta a piedi o in bicicletta e incentivare un uso ricreativo sostenibile degli spazi. La fruizione lenta mira non solo a offrire maggior comfort ai visitatori, ma anche a creare un ambiente più salubre e meno inquinato nelle giornate di maggiore afflusso. L’estensione del periodo, rispetto al passato, rispecchia l’intento di ampliare la stagione utile per questo tipo di attività.

Benefici attesi per ambiente e comunità

Riservare la Via Lepetit a pedoni e ciclisti durante i festivi dovrebbe ridurre l’impatto acustico e atmosferico, rendere più sicuri gli attraversamenti e favorire la socialità all’aperto. Famiglie, sportivi e appassionati di natura possono così utilizzare un corridoio verde continuo tra il Parco dei Mughetti e il Bosco del Rugareto, con percorsi che si addentrano nei boschi e collegamenti verso via Nenni a Rescaldina tramite sentieri interni.

Impatto pratico e suggerimenti per chi si sposta

Per i residenti e chi deve raggiungere destinazioni non servite dal tratto chiuso, è consigliabile pianificare percorsi alternativi nei giorni interessati dall’ordinanza. Le vie di scorrimento principali rimangono aperte; chi si muove in auto può seguire le segnalazioni sul posto o consultare i canali istituzionali dei due Comuni per aggiornamenti. Per chi preferisce esplorare, il percorso offre accessi a sentieri boschivi che collegano la zona a via Nenni di Rescaldina, rappresentando una valida alternativa immersa nel verde.

Informazioni pratiche e contatti

La prima giornata con restrizioni sarà domenica 5 aprile e l’ultima domenica 25 ottobre, con divieto attivo dalle 8 alle 19. Per chiarimenti sulla regolamentazione e su eventuali eventi o deroghe è possibile contattare la polizia locale di Gerenzano ai numeri sopra indicati o consultare i comunicati ufficiali dei Comuni interessati. La misura intende conciliare tutela ambientale e fruizione pubblica, offrendo uno spazio più sicuro e godibile per tutti.