Treni storici 2026: itinerari, partenze e novità in Lombardia

Riparte la stagione dei treni storici: dal 29 marzo 2026 il Besanino Express inaugura oltre venti percorsi pensati per un turismo lento e accessibile

La stagione dei treni storici in Lombardia torna a essere protagonista dei fine settimana. Dopo il successo delle edizioni precedenti, la programmazione 2026 propone un’offerta ampia e distribuita dalla primavera all’autunno, pensata per valorizzare paesaggi e borghi attraversati dai binari storici.

Il primo appuntamento ufficiale è fissato per il 29 marzo 2026, data in cui riparte il percorso inaugurale pensato per chi cerca un’esperienza di viaggio diversa dal solito.

Questi viaggi uniscono esperienza ferroviaria e scoperta del territorio, offrendo al pubblico la possibilità di viaggiare a bordo di convogli d’epoca e di godere di panorami spesso non visibili dalle rotte ordinarie. L’iniziativa è sostenuta da una collaborazione tra enti pubblici e operatori ferroviari, con l’obiettivo di promuovere un modello di mobilità dolce e un turismo più lento e sostenibile.

Il ritorno in calendario: date e prima corsa

Il calendario 2026 prende avvio domenica 29 marzo 2026 con il convoglio denominato Besanino Express, che partirà alle 9.25 dalla stazione di Milano Centrale. Il treno attraverserà la Brianza con fermate intermedie e raggiungerà Monza, per proseguire lungo la storica linea verso Molteno e arrivare a Lecco alle 11.38. Il viaggio di ritorno è programmato per le 17.15 da Lecco, con arrivo previsto a Milano alle 19.25, permettendo così una giornata intera dedicata all’escursione.

Perché partecipare alla prima uscita

Partecipare al primo appuntamento significa vivere un’esperienza che unisce storia e paesaggio: il percorso del Besanino Express offre scorci sull’entroterra lombardo e sulla sponda orientale dei laghi, in un contesto in cui il treno diventa il cuore dell’escursione. L’opportunità è pensata sia per famiglie sia per gruppi interessati a unire cultura e tempo libero, in treni restaurati che garantiscono un comfort d’epoca e un’atmosfera autentica.

Itinerari e tappe principali

Il programma 2026 comprende oltre venti itinerari, tutti con partenza da Milano e distribuiti tra primavera e autunno. Tra i percorsi più apprezzati si conferma la linea turistica verso Palazzolo–Paratico Sarnico, che conduce alle sponde del Lago d’Iseo. A questi si affiancano collegamenti pensati per raggiungere Como, Laveno Mombello, Cremona e Mortara, offrendo una varietà di esperienze che vanno dal paesaggio lacustre ai centri storici e alle attrazioni culturali meno note.

Esperienze a bordo e destinazioni

I viaggi sono progettati per valorizzare soste e visite guidate: in molte corse è possibile scendere per esplorare i luoghi raggiunti, partecipare a eventi locali o degustare prodotti tipici. Il format favorisce un turismo esperienziale che si concentra sulla lentezza del viaggio e sulla connessione con il territorio, rendendo il convoglio un vero e proprio catalizzatore di scoperta per i passeggeri.

Convogli, partner e appoggio finanziario

I convogli in servizio saranno trainati da locomotive a vapore ed elettriche d’epoca, con corse speciali che includono l’iconico ETR 252 Arlecchino, simbolo del design ferroviario italiano del boom economico. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di regione lombardia in collaborazione con Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e Ferrovie Nord, oltre a numerose associazioni che lavorano alla tutela del patrimonio ferroviario.

Per sostenere queste attività, la regione destina ogni anno 600.000 euro alla valorizzazione del patrimonio ferroviario: di questo importo, circa 300.000 euro sono riservati ai treni storici gestiti dalla Fondazione FS. I risultati delle edizioni precedenti confermano l’interesse del pubblico: nel 2026 i convogli sono andati praticamente sold out, con oltre 5.000 biglietti venduti, a dimostrazione che il connubio tra trasporto e turismo è vincente.

Informazioni pratiche e biglietti

I biglietti per le corse sui treni storici sono disponibili attraverso i canali ufficiali di Trenitalia, incluse biglietterie, App e sito web. Per dettagli su orari, tappe e informazioni tecniche è consigliabile consultare le pagine ufficiali della Fondazione FS e di Treni Turistici Italiani, dove sono pubblicati calendari e servizi accessori. Partecipare a una di queste corse significa scegliere un modo diverso di viaggiare, attento alla storia, al paesaggio e alla sostenibilità.