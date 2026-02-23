Riqualificazione stradale e sostituzione dei binari in due aree di Milano

Due interventi a Milano interesseranno via Bramante e via Torino/via Cesare Correnti con rifacimento di binari, pavimentazione e reti idriche; previste deviazioni dei tram e misure per i residenti

Lavori stradali a Milano per manutenzione tranviaria

Milano avvia una fase intensa di cantieri per la manutenzione straordinaria della sede tranviaria e della carreggiata. Il primo intervento partirà mercoledì 4 marzo in via Bramante. Il secondo cantiere inizierà lunedì 9 marzo in via Torino e in via Cesare Correnti.

Entrambi i lavori mirano a risolvere problemi strutturali causati dall’usura dell’area stradale. Gli interventi prevedono anche il potenziamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche. Le opere sono finalizzate a migliorare la sicurezza della circolazione e l’efficienza della rete tranviaria.

Obiettivi e soggetti coinvolti

Le opere, volte a migliorare la sicurezza della circolazione e l’efficienza della rete tranviaria, comprendono il rifacimento della sede stradale, la sostituzione dell’armamento tranviario e il rinnovo delle reti idriche e fognarie. I lavori sull’armamento sono stati affidati ad ATM, mentre le attività su acquedotto e fognature saranno svolte da MM. L’intervento è stato concordato con la Soprintendenza per tutelare il patrimonio storico nelle aree di maggiore valore architettonico. Le attività saranno coordinate tra le imprese esecutrici e gli enti preposti per contenere i disagi alla circolazione e garantire il rispetto delle prescrizioni conservative.

Perché intervenire

Per questo motivo il problema deriva dalla compresenza di binari e traffico veicolare. Tale compresenza accelera il degrado del fondo stradale.

Inoltre il sistema di scolo delle acque non è adeguato all’intensità delle precipitazioni recenti. Si tratta di una riqualificazione e non solo di un’opera riparatoria.

L’intervento mira a garantire la sicurezza degli utenti deboli, come ciclisti e motociclisti. Incide anche sulla qualità dello spazio urbano per residenti e commercianti.

Dettagli tecnici e durata dei cantieri

Il cantiere riguarda la pavimentazione e la rete tranviaria e incide sulla qualità dello spazio urbano per residenti e commercianti. I lavori su via Bramante sono programmati fino a settembre.

Interesseranno circa 4.000 metri quadrati di pavimentazione e circa 1.400 metri di binari. È previsto il rifacimento delle caditoie lungo i 750 metri dell’asse stradale.

A causa della sezione ridotta della strada, la carreggiata non sarà percorribile per l’intera durata dei lavori. Le operazioni saranno suddivise in fasi per garantire, quando possibile, l’accesso ai passi carrai e agli ingressi commerciali.

Soluzioni per i residenti

Per garantire la continuità della vita quotidiana, l’Amministrazione ha predisposto la riservazione di posti auto in un parcheggio vicino, a spese comunali, per i residenti nei periodi di interdizione dell’accesso.

Le operazioni saranno suddivise in fasi che limiteranno l’impatto sulle attività commerciali e sui percorsi pedonali, pur rendendo necessario il temporaneo blocco della viabilità per consentire lavorazioni in sicurezza.

Intervento in via Torino e via Cesare Correnti

Lavori stradali e di manutenzione tranviaria interesseranno via Torino e via Cesare Correnti. L’intervento inizierà il 9 marzo e proseguirà fino al mese di ottobre. È prevista una ripresa parziale della circolazione in via Torino a partire da metà settembre.

Le opere comprendono la sostituzione di circa 2.000 metri di binari e il rifacimento di circa 9.000 metri quadrati di superficie stradale. La pavimentazione sarà composta per il 65% da asfalto rosso e per il 35% dalla pietra attualmente presente.

I lavori comporteranno il temporaneo blocco della viabilità in tratti circoscritti per consentire le lavorazioni in sicurezza, con misure già programmati per limitare i disagi ai residenti e alle attività commerciali. Sono confermate modalità di intervento coordinate con la Soprintendenza e con ATM per la gestione dell’armamento tranviario.

Tutela del centro storico

In continuità con le modalità concordate con la Soprintendenza e con ATM, i lavori prevedono il recupero e il riposizionamento dei masselli nelle aree limitrofe a Piazza Duomo. I sampietrini saranno riutilizzati fino al Civico Tempio di San Sebastiano, davanti alla chiesa di San Giorgio a Palazzo e in largo Carrobbio. Una quota dei materiali sarà destinata a strade a minore percorrenza o a siti di valore storico-architettonico, per preservare l’armonia estetica del centro cittadino. I cantieri opereranno sotto il controllo della Soprintendenza, con verifiche sulla congruità dei materiali e sull’inserimento paesaggistico.

Impatto sulla mobilità e comunicazioni

I cantieri nel centro storico comporteranno modifiche ai percorsi del trasporto pubblico locale. Le variazioni interesseranno in particolare i cantieri di via Bramante e le lavorazioni su via Torino, già soggette al controllo della Soprintendenza.

Il cantiere di via Bramante modificherà il percorso dei tram 12 e 14. Le lavorazioni su via Torino interesseranno le linee 2, 3 e 14. Le deviazioni avranno lo scopo di garantire la sicurezza dei cantieri e la regolarità del traffico veicolare.

I dettagli delle deviazioni e le alternative di viaggio saranno pubblicate sul sito di ATM. Le informazioni consentiranno ai pendolari e ai visitatori di pianificare gli spostamenti durante la durata delle opere.

Arianna Censi e Marco Granelli, assessori alla Mobilità e alle Opere pubbliche, indicano come obiettivo primario la sicurezza e il miglioramento dell’efficienza del servizio tranviario. Gli interventi mirano inoltre a riqualificare lo spazio pubblico a beneficio di cittadini, residenti e attività commerciali. Gli amministratori riconoscono il disagio temporaneo, ma sottolineano che si tratta di lavori strutturali che non possono essere sostituiti da manutenzioni parziali.

Le informazioni consentiranno ai pendolari e ai visitatori di pianificare gli spostamenti durante la durata delle opere. I canali ufficiali del Comune di Milano e di ATM pubblicheranno orari, percorsi alternativi e avvisi rivolti ai residenti e alle attività interessate. Le comunicazioni saranno aggiornate per tutta la durata dei cantieri.