Lavori sui binari del tram: interventi in via Bramante e in centro a marzo

Due cantieri per la sostituzione dei binari del tram inizieranno mercoledì 4 marzo in via Bramante e lunedì 9 marzo in via Torino e via Cesare Correnti: cosa cambia per la viabilità e il servizio

La città apre due cantieri sulla rete tranviaria per migliorare sicurezza e affidabilità del servizio. Il primo intervento, la sostituzione dei binari, inizierà mercoledì 4 marzo in via Bramante; il secondo, la riqualificazione della sede stradale, prenderà il via lunedì 9 marzo e riguarderà via Torino e via Cesare Correnti.

Si tratta di lavori mirati a risolvere problemi del fondo stradale e l’usura delle infrastrutture: per questo prevedono modifiche temporanee alla viabilità e alla circolazione tramviaria, organizzate in modo da contenere i disagi e mantenere il servizio operativo il più possibile.

Perché intervenire ora

Negli ultimi anni sono emersi cedimenti, avvallamenti e crepe che hanno compromesso l’allineamento delle rotaie e la planarità del manto stradale. Queste anomalie aumentano il rischio di guasti ai mezzi e generano ritardi frequenti, soprattutto nelle ore di punta, quando la domanda di mobilità urbana è più alta. Sostituire i binari e consolidare la base portante è quindi essenziale per ridurre guasti ricorrenti, diminure rumori e vibrazioni e migliorare la sicurezza di pedoni e veicoli.

Cosa prevedono i lavori

I cantieri includono la rimozione delle sezioni degradate, il ripristino della base portante e la posa di nuovi binari con il relativo sistema di ancoraggio. Le operazioni richiedono elevata precisione: durante le fasi di consolidamento saranno eseguiti controlli qualità e verifiche geometriche per assicurare durata e corretta planarità delle rotaie. Per minimizzare l’impatto sulle attività commerciali e sulla vita di quartiere, alcune fasi saranno programmate in fasce orarie a minor traffico e, dove possibile, di notte.

Impatto sulla circolazione e soluzioni alternative

Durante i lavori alcune linee tranviarie saranno deviate o parzialmente sospese. Le aziende di trasporto attiveranno percorsi sostitutivi, con bus navetta che collegheranno le stazioni e i principali nodi di interscambio. Le fermate intermedie saranno ripensate per garantire l’accesso ai servizi essenziali e mantenere frequenze adeguate nelle ore di maggiore richiesta. Particolare attenzione sarà riservata alle persone con mobilità ridotta.

Viabilità e misure di mitigazione

Nelle aree interessate sono previste chiusure parziali di carreggiate, sensi unici provvisori, segnaletica temporanea e personale dedicato alla regolazione del traffico. Alcuni parcheggi verranno soppressi per il periodo dei lavori; tuttavia l’organizzazione si impegna a mantenere l’accesso ai negozi durante gli orari di apertura e a coordinare soluzioni alternative per veicoli e pedoni. È inoltre previsto un monitoraggio costante per intervenire rapidamente in caso di criticità e per aggiornare il cronoprogramma se necessario.

Tempistiche e luoghi

– Mercoledì 4 marzo: inizio lavori in via Bramante, con chiusure parziali della carreggiata e deviazioni di linea. – Lunedì 9 marzo: avvio degli interventi su via Torino e via Cesare Correnti, aree ad alto flusso pedonale e veicolare; le fasi più impattanti saranno concentrate in orari serali o notturni per ridurre le interferenze sulle ore di punta.

Comunicazione ai cittadini

Tutte le modifiche saranno rese note tramite i canali ufficiali del Comune e delle società di trasporto: comunicati, siti web e segnaletica in loco indicheranno percorsi alternativi e orari aggiornati. Per esigenze particolari — ad esempio accesso a strutture sanitarie o servizi logistici — sono previste deroghe organizzative per garantire la continuità dei servizi essenziali.

Effetti attesi sul breve e medio termine

A breve, la città dovrà affrontare qualche disagio legato alla riorganizzazione della mobilità. Sul medio termine, però, gli interventi dovrebbero ridurre i costi di manutenzione ricorrenti, diminuire i guasti ai mezzi e migliorare la regolarità delle corse. Il risultato atteso è una rete tranviaria più silenziosa, stabile e sicura per residenti, lavoratori e visitatori.

Per aggiornamenti operativi e informazioni dettagliate sulle deviazioni e i servizi sostitutivi consultare i canali istituzionali del Comune e dell’azienda di trasporto locale nei giorni precedenti l’avvio dei lavori.