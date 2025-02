Un viaggio attraverso le migliori performance dal 24 febbraio al 2 marzo.

Un panorama di danza contemporanea al Teatro dell’Opera di Roma

Dal 2 al 5 marzo, il Teatro dell’Opera di Roma ospiterà un nuovo trittico di danza contemporanea che promette di stupire il pubblico. Tre opere in un’unica serata: S di Philippe Kratz, In Esisto di Vittoria Girelli e Creature di Francesco Annarumma. Queste creazioni, tutte in prima assoluta, esploreranno temi profondi e attuali, come la relazione tra uomo e tecnologia e la ricerca di connessione emotiva attraverso il movimento.

Il festival di danza a Vicenza

Il Danza in Rete Festival si svolgerà il 27 febbraio al Teatro Comunale di Vicenza, con la compagnia Seeta Patel Dance. La coreografa di origini indiane presenterà Le Moire e una versione originale di La Sagra della Primavera, unendo la danza classica indiana Bharatanatyam con elementi contemporanei. Questo spettacolo rappresenta un ponte tra culture, affrontando temi di vita e di identità.

Teatro contemporaneo a Roma e Torino

La Vertigo Dance Company sarà al Teatro Argentina di Roma dal 26 febbraio al 2 marzo con due opere: Mana e Makom. Queste coreografie affrontano la dualità tra luce e oscurità, esplorando la condizione umana attraverso il movimento. A Torino, il Teatro Gobetti ospiterà Istruzioni per l’uso del Divino Amore, una reinterpretazione delle Baccanti di Euripide, che promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra grottesco e sacro.

Un omaggio a Domenico Modugno

Il Teatro Storchi di Modena ospiterà il monologo Nel blu – avere tra le braccia tanta felicità di Mario Perrotta, un tributo al grande cantautore Domenico Modugno. Attraverso la musica e la narrazione, Perrotta esplorerà le radici culturali e le speranze di un’epoca, portando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la sua terra d’origine, la Puglia.

Spettacoli innovativi e riflessioni contemporanee

Il Teatro Biondo di Palermo presenterà Thérèse, un adattamento del romanzo di Émile Zola, che indaga le fragilità umane in un contesto moderno. Inoltre, La leggenda del santo bevitore di Carlo Cecchi al Teatro India di Roma offrirà una riflessione profonda sulla vita e le sue sfide, mescolando elementi di realtà e fantasia. Infine, il Teatro Cantiere Florida di Firenze ospiterà Bidibibodibiboo, un’opera che mette in discussione il mondo del lavoro contemporaneo attraverso la storia di un giovane impiegato.