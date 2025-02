Il cantautore toscano si esibirà in due eventi speciali a Roma e Milano quest'estate.

Un’estate di musica con Lucio Corsi

Il cantautore Lucio Corsi, noto per il suo stile unico e le sue melodie coinvolgenti, ha annunciato due concerti imperdibili che si terranno quest’estate. Il primo appuntamento è fissato per il 21 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, mentre il secondo si svolgerà il 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Questi eventi si aggiungono a una tournée già ricca di date, che partirà ad aprile e toccherà diverse città italiane, tra cui Bologna, Firenze e Napoli.

Il successo di Lucio Corsi al Festival di Sanremo

Lucio Corsi ha recentemente conquistato il pubblico con la sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha ottenuto un prestigioso secondo posto con il brano Volevo essere un duro, ricevendo anche il Premio della Critica Mia Martini. Questo riconoscimento ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel panorama musicale italiano. Durante la sua esibizione, Corsi ha dimostrato il suo talento unico, salendo sul palco con la celebre marionetta Topo Gigio, un momento che ha catturato l’attenzione di tutti.

Preparativi per l’Eurovision Song Contest

Oltre ai concerti estivi, Lucio Corsi rappresenterà l’Italia alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Basilea il 17 maggio. L’artista ha espresso la sua gioia e il suo entusiasmo per questa opportunità, dichiarando: “Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case…”. La sua passione per la musica è evidente e i fan non vedono l’ora di vederlo esibirsi in questo prestigioso evento internazionale.

Un artista in continua crescita

Lucio Corsi, originario di Grosseto, ha iniziato la sua carriera esibendosi dal vivo nelle piazze e nei locali della sua città nel 2011. Da allora, ha fatto passi da gigante, ricevendo riconoscimenti come la targa MEI come miglior artista indipendente nel 2023. Il suo singolo Tu sei il mattino è diventato la colonna sonora della serie Vita da Carlo, dimostrando la sua versatilità e il suo talento nel comporre canzoni che risuonano con il pubblico.