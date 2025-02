Fabrizio Corona debutta a teatro con “Gurulandia” a Torino

Un evento esclusivo che unisce spettacolo e intrattenimento a Torino

Un debutto atteso al Teatro Alfieri

Il 27 febbraio, il Teatro Alfieri di Torino si prepara ad accogliere un evento straordinario: il debutto di Fabrizio Corona con il suo spettacolo “Gurulandia a teatro”. Questa performance rappresenta una trasposizione sul palcoscenico del popolare podcast ideato da Marco Cappelli, un imprenditore toscano che ha saputo conquistare il pubblico con interviste a figure di spicco nel mondo del business e dello spettacolo. La serata promette di essere un mix di intrattenimento e rivelazioni esclusive, con la presenza di ospiti illustri e un’atmosfera di grande attesa.

Il successo del podcast “Gurulandia”

Il podcast “Gurulandia” ha guadagnato notorietà per la sua capacità di attrarre ascoltatori attraverso interviste a guru del settore digitale e personaggi noti. Inizialmente focalizzato sul business online, il programma ha ampliato i suoi orizzonti, includendo ospiti come Giuseppe Cruciani, Flavio Briatore e Rocco Siffredi. Fabrizio Corona, presente mensilmente, ha contribuito a portare il podcast a livelli di ascolto record, grazie ai suoi scoop e alle sue storie intriganti. La sua partecipazione ha reso “Gurulandia” un punto di riferimento per chi è interessato al mondo dello spettacolo e delle celebrità.

Un evento esclusivo con party finale

La prima di “Gurulandia a teatro” non si limita alla performance sul palco. Dopo lo spettacolo, gli ospiti sono invitati a un party esclusivo presso la discoteca Bamboo, situata in Corso Moncalieri. Questo evento promette di essere un’occasione unica per socializzare con vip e influencer, in un’atmosfera di festa e divertimento. È importante notare che durante la serata saranno vietati foto e video, per garantire un’esperienza intima e riservata. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita a prezzi variabili, con opzioni che partono da 51 euro fino a 69 euro per le poltronissime, rendendo l’evento accessibile a un pubblico ampio.