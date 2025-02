Un evento coinvolgente che unisce arte e tecnologia nel cuore di Milano.

Un flashmob che cattura l’attenzione

Il 21 febbraio, la piazza Duomo di Milano è stata teatro di un evento straordinario: un flashmob organizzato dal quartetto di mimi ucraini Dekru. Questa performance, che ha avuto luogo accanto al sagrato della cattedrale, ha attirato l’attenzione di passanti e turisti, creando un’atmosfera di meraviglia e curiosità. L’iniziativa è stata concepita per promuovere lo spettacolo “Virtual reality”, in scena fino al 23 febbraio presso il teatro Oscar di Milano. Con un linguaggio universale, i Dekru hanno saputo trasmettere emozioni senza l’uso di parole, dimostrando la potenza del mimo e dell’espressione corporea.

Un viaggio tra corporeo e digitale

“Virtual reality” è un’opera che esplora il complesso rapporto tra il mondo fisico e quello digitale. Attraverso una serie di scene che oscillano tra il quotidiano e l’onirico, i mimi riescono a comunicare dettagli concreti ed emotivi, senza l’ausilio di scenografie elaborate o dialoghi. La regista Liubov Cherepakhina, insegnante della rinomata Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev, ha saputo dirigere i suoi artisti in modo tale da esaltare la loro straordinaria flessibilità plastica. Ogni movimento è studiato per evocare sensazioni e riflessioni, rendendo lo spettacolo un’esperienza unica e coinvolgente.

Un messaggio di speranza e resilienza

I Dekru, considerati gli eredi spirituali del celebre mimo Marcel Marceau, portano con sé una storia di resilienza. La loro arte è nata in un periodo difficile per l’Ucraina, e il loro viaggio in Italia rappresenta non solo un’opportunità artistica, ma anche un messaggio di speranza. Vincitori del Festival di Clown e Mimi di Odessa, hanno già incantato il pubblico di numerose città in tutto il mondo. Con il loro linguaggio universale, riescono a toccare il cuore delle persone, dimostrando che l’arte può superare le barriere culturali e linguistiche.