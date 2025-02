Un weekend ricco di spettacoli, concerti e mostre da non perdere nella capitale.

Teatro: una varietà di spettacoli da non perdere

Roma si prepara a un weekend ricco di eventi culturali dal 20 al . Tra i protagonisti, il duo comico Lillo e Greg, che porteranno in scena il loro nuovo spettacolo “Movie Erculeo” al Teatro Olimpico. Fino al 9 marzo, il pubblico potrà divertirsi con una commedia che mescola generi cinematografici come peplum, horror e fantascienza, il tutto con il tipico linguaggio metateatrale della coppia.

Spettacoli drammatici e commedie contemporanee

Al Teatro Argot, dal 20 al 23 febbraio, andrà in scena “Toccando il vuoto”, una drammatica rappresentazione diretta da Silvio Peroni, che racconta la vera storia di un incidente alpinistico nelle Ande. Questo spettacolo, alla sua prima rappresentazione in Italia, promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Al Teatro Ambra Jovinelli, Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano saranno protagoniste di “Strappo alla regola”, un’opera che esplora l’interazione tra teatro e cinema.

Musica e danza: eventi imperdibili

Non solo teatro, ma anche musica e danza arricchiranno l’agenda culturale di Roma. Il 20 febbraio, l’Auditorium Parco della Musica ospiterà la prima nazionale di “Txalaparta”, un’opera coreografica che celebra la tradizione musicale basca. Inoltre, il 22 febbraio, si terrà un omaggio a Pino Daniele, con Fabrizio Bosso e Seby Burgio che interpreteranno i suoi brani più celebri.

Mostre e arte contemporanea

Il panorama artistico romano non è da meno, con numerose mostre in corso. Al Maxxi, la mostra “Architettura instabile” di Elizabeth Diller esplora il dinamismo nell’architettura contemporanea. Al Museo di Roma in Trastevere, la mostra “Nicola Sansone – La fotografia come libertà” presenta opere che raccontano la libertà attraverso l’obiettivo. Non mancheranno eventi dedicati ai bambini, come il laboratorio creativo “Il teatrino delle ombre” all’Art Forum Würth Capena.

Un weekend all’insegna della cultura

Questo weekend a Roma offre un’opportunità unica per immergersi nella cultura, con eventi che spaziano dal teatro alla musica, dalle mostre d’arte ai laboratori per bambini. Non perdere l’occasione di vivere la capitale in un momento di grande fermento culturale, dove ogni angolo della città si anima di arte e creatività.