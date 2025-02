Scopri le performance più affascinanti in programma dal 17 al 23 febbraio.

Un viaggio nella musica classica

La musica classica continua a incantare il pubblico con opere senza tempo. Tra queste, Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi rappresentano un capolavoro che celebra la bellezza della natura. La coreografa Anne Teresa De Keersmaeker, insieme al coreografo Radouan Mriziga, ha creato Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione, un’opera che trasforma la partitura di Vivaldi in un’esperienza visiva unica. Attraverso schemi di movimento geometrici, i danzatori esplorano le emozioni evocate dalla musica, creando un dialogo tra suono e movimento.

La trilogia dell’estasi: un’interpretazione contemporanea

Il coreografo Roberto Zappalà presenta La trilogia dell’estasi, ispirata al film Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. Questo spettacolo affronta tre celebri composizioni: Il Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy, Boléro di Maurice Ravel e Le Sacre du printemps di Igor’ Stravinskij. Zappalà si concentra sulle relazioni umane, creando un ambiente urbano in penombra dove danzatori incappucciati esplorano temi di esclusione e desiderio. Ogni pezzo musicale diventa un’opportunità per riflettere sulle dinamiche sociali contemporanee.

Voci di libertà: la lotta delle donne iraniane

Un altro spettacolo significativo è Le mie tre sorelle, diretto da Ashkan Khatibi, che racconta la storia di Sadaf Baghbani, una combattente per la libertà iraniana. Attraverso la danza e la musica rap persiana, Khatibi mette in luce le ingiustizie subite dalle donne in Iran. La rappresentazione è un potente omaggio alla resilienza e alla lotta per la libertà, affrontando temi di oppressione e speranza. La storia di Sadaf, che ha subito oltre 150 ferite, diventa simbolo di una battaglia continua per i diritti umani.

Il dramma esistenziale di Sartre

Infine, il teatro offre anche opere classiche come La Peste di Jean Paul Sartre, che esplora la condizione umana attraverso un dramma ambientato in un luogo infernale. I personaggi, intrappolati in una stanza senza finestre, si torturano a vicenda, rivelando le complessità delle relazioni interpersonali. Questo spettacolo invita il pubblico a riflettere sulla natura della sofferenza e sulla ricerca di significato nella vita.