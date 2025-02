Un viaggio tra arte e artigianalità con Ferragamo e la danza alla Scala di Milano.

Un omaggio alla danza e al corpo di ballo

La maison del lusso Ferragamo ha deciso di rendere omaggio all’arte della danza con una mostra straordinaria presso il museo teatrale della Scala di Milano. Intitolata ‘Lo sguardo nascosto. La danza dietro il sipario’, l’esposizione è curata da Paola Calvetti e Livia Corbò e si propone di svelare il mondo affascinante e spesso invisibile del corpo di ballo. Attraverso le immagini del fotografo Gérard Uféras, i visitatori possono immergersi nella dedizione e nella disciplina che caratterizzano la vita di un ballerino, scoprendo il lavoro che si cela dietro le quinte.

Un dialogo tra arte e artigianalità

Ferragamo, da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza, trova nella danza un linguaggio comune. L’allestimento della mostra, curato da Margherita Palli e Valentina Dellavia, crea un perfetto equilibrio tra grazia e rigore, estetica e funzione. La ballerina diventa così emblema di questa armonia, rappresentando l’incontro tra arte e artigianalità. Donatella Brunazzi, direttore del museo, sottolinea l’importanza di questa esposizione, che riporta alla ribalta un tema spesso trascurato, rendendo omaggio agli artisti del corpo di ballo e alla storica accademia di danza della Scala.

La storia di Ferragamo e la danza

Il legame tra Ferragamo e il mondo della danza affonda le radici negli anni ’20, quando il fondatore della maison iniziò a disegnare calzature per ballerine e artiste. Tra le étoile che hanno indossato le sue creazioni si annoverano nomi leggendari come Katherine Dunham e Anna Pavlova. L’archivio dell’azienda conserva preziosi bozzetti e fotografie che testimoniano queste collaborazioni, tra cui la celebre ballerina realizzata per Audrey Hepburn nel 1954. La mostra non solo celebra la danza, ma anche la storia di un marchio che ha saputo coniugare moda e arte in modo unico.