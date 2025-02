Mostra di Felice Casorati a Palazzo Reale di Milano

Un viaggio nell'arte di Felice Casorati, esponente del realismo magico, a Palazzo Reale.

Un evento atteso da 35 anni

La mostra dedicata a Felice Casorati, uno dei più importanti artisti del realismo magico, si apre finalmente a Palazzo Reale di Milano, dopo un’attesa di ben 35 anni. Questo evento, che si svolgerà dal 15 febbraio al 29 giugno, rappresenta una delle retrospettive più ampie mai realizzate sull’artista piemontese. L’ultima esposizione a lui dedicata risale al 1990, rendendo questa occasione ancora più speciale per i visitatori e gli appassionati d’arte.

Un percorso attraverso l’arte di Casorati

Curata da un team di esperti, tra cui Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli, la mostra si articola in 14 sale che ripercorrono le varie fasi della produzione artistica di Casorati, dagli esordi nei primi anni del Novecento fino agli anni Cinquanta. Con oltre 100 opere esposte, i visitatori potranno ammirare dipinti, sculture e bozzetti, molti dei quali provengono dalla Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino.

Opere iconiche e temi ricorrenti

Tra le opere più significative in mostra, spicca il celebre ‘Ritratto della sorella Elvira’ del 1907, che apre il percorso espositivo. Inoltre, per la prima volta dal 1964, saranno esposti tre importanti dipinti che evocano una dimensione spaziale nuda e desolata, caratterizzati da un profondo senso di solitudine. Questi includono ‘Una Donna’ (o l’Attesa, 1918-19), ‘Un uomo’ (o Uomo delle botti, 1919-20) e ‘Bambina’ (o Ragazza con scodella, 1919).

Un altro tema centrale nella produzione di Casorati è quello delle Conversazioni, che prende avvio con la famosa ‘Conversazione platonica’ del 1925, presentata alla Prima mostra nazionale del Novecento Italiano. La mostra culmina con l’esposizione dell’‘Annunciazione’ del 1927, un’opera straordinaria che torna alla luce dopo molti anni.

Questa retrospettiva non è solo un’opportunità per ammirare opere d’arte, ma anche un invito a immergersi nel mondo interiore di Casorati, popolato da figure malinconiche e pensose, in particolare donne che abitano il suo immaginario. Un’esperienza imperdibile per chi desidera esplorare la bellezza e la complessità del realismo magico.