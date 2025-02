Nuove nomine al consiglio della Fondazione Teatro alla Scala di Milano

Il sindaco Giuseppe Sala guida il nuovo consiglio per il quinquennio 2025-2028

Il nuovo consiglio di amministrazione

I membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano sono stati ufficialmente nominati per il quinquennio 2025-2028. A guidare il consiglio è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, affiancato da figure di spicco come Marcello Foa e Melania Rizzoli, nominati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. Questo nuovo assetto porta con sé un equilibrio politico, riflettendo le dinamiche del centrodestra, e segna un’importante fase di rinnovamento per uno dei teatri più prestigiosi al mondo.

Un messaggio di buon lavoro

Il ministro Giuli ha espresso i suoi migliori auspici ai nuovi membri, sottolineando l’importanza del loro ruolo in un’istituzione che rappresenta non solo la cultura milanese, ma anche quella italiana nel mondo. Foa, noto giornalista e scrittore, ha dichiarato di essere sempre stato vicino alla Scala, evidenziando il suo impegno durante il periodo di lockdown, quando il teatro ha riaperto con la cerimonia del Prix Italia nel giugno 2021. La sua esperienza e la sua passione per la cultura lirica saranno fondamentali per affrontare le sfide future.

Le sfide del nuovo consiglio

Il nuovo consiglio, che include anche Diana Bracco per la Camera di Commercio e nomi di spicco come Giovanni Bazoli e Claudio De Scalzi, dovrà affrontare diverse sfide. Tra queste, la gestione dei bilanci e le numerose nomine da effettuare, tra cui quella del direttore del ballo e del direttore musicale. Si parla di un possibile interim per Frédéric Olivieri, mentre il nome di Daniele Gatti circola per la direzione musicale, in un contesto in cui la salute dell’attuale direttore Riccardo Chailly potrebbe influenzare le decisioni.

Un consiglio più inclusivo

Un aspetto significativo di questo nuovo consiglio è l’aumento della presenza femminile, che triplica rispetto al precedente. Melania Rizzoli, figura di spicco e amica di Silvio Berlusconi, ha sottolineato l’importanza della Scala come simbolo della cultura italiana. Con l’uscita di scena di Francesco Micheli, il consiglio si prepara a una nuova era, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il prestigio della Scala e di affrontare le sfide del futuro con determinazione e rispetto.