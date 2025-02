Acrobazie e clownerie per un'esperienza indimenticabile dal 28 febbraio

Un ritorno atteso al Teatro Gerolamo

Il Circo di Paride Orfei torna a Milano, precisamente al Teatro Gerolamo, dal 28 febbraio, portando con sé un mix di acrobazie aeree e clownerie che promette di incantare il pubblico. Questo spettacolo, frutto della creatività di Paride Orfei, figlio di Nando, rappresenta un omaggio alla tradizione circense italiana, unendo l’arte del circo con l’atmosfera storica del teatro.

Un progetto ambizioso

Il “CircoTeatro Gerolamo” è un progetto ideato da Roberto Bianchin, scrittore e giornalista, che ha ricoperto il ruolo di Direttore Artistico del Teatro Gerolamo. Dopo una lunga chiusura di 33 anni, Bianchin ha sognato di trasformare la platea in una pista da circo, riportando il pubblico a un’epoca in cui il circo era una delle forme di intrattenimento più amate. La regia di Paride Orfei e la direzione artistica di Bianchin promettono uno spettacolo che non solo intrattiene, ma celebra anche la storia e la cultura circense.

Un evento da non perdere

Dal 28 febbraio, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a uno spettacolo che combina arte, emozione e divertimento. Le performance degli artisti, che spaziano dalle acrobazie aeree alle esibizioni comiche, sono progettate per coinvolgere e sorprendere gli spettatori di tutte le età. Questo evento rappresenta non solo un ritorno del circo a Milano, ma anche un’importante occasione per riscoprire la magia del teatro e del circo insieme.