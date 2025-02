Scopri tutto sui concerti dei Jethro Tull in Italia e il loro nuovo album 'Curious Ruminant'.

Il ritorno dei Jethro Tull in Italia

I Jethro Tull, la storica band britannica di rock progressivo, stanno per tornare in Italia con una serie di concerti che promettono di essere indimenticabili. Dopo il sold out del concerto al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, i fan possono ancora acquistare i biglietti per le date di Padova e Firenze. La band, guidata dal carismatico Ian Anderson, ha annunciato anche l’uscita del loro nuovo album, intitolato ‘Curious Ruminant’, previsto per il 7 marzo. Questo nuovo lavoro discografico segna un importante capitolo nella carriera della band, composta da nove brani che spaziano da due minuti e mezzo a quasi diciassette minuti di durata.

Un album ricco di novità

‘Curious Ruminant’ è un progetto che mette in risalto il talento collettivo della band, con la partecipazione di musicisti storici e nuovi membri. Tra i nomi noti, troviamo l’ex tastierista Andrew Giddings e il batterista James Duncan, insieme agli attuali membri David Goodier, John O’Hara e Scott Hammond. Il chitarrista Jack Clark, al suo debutto con il gruppo, aggiunge un tocco fresco e innovativo al suono della band. I Jethro Tull, che hanno iniziato la loro avventura musicale nel 1968, continuano a sorprendere il pubblico con la loro capacità di evolversi e rimanere rilevanti nel panorama musicale contemporaneo.

Un viaggio attraverso la storia della band

La storia dei Jethro Tull è costellata di successi e innovazioni. Il loro primo album, This Was, ha segnato l’inizio di un percorso straordinario, culminato in performance memorabili come quella al Sunbury Jazz e Blues Festival nel 1968. Con oltre 30 musicisti che si sono avvicendati nel corso degli anni, la band ha saputo mantenere viva la propria essenza, con Ian Anderson che continua a esibirsi in circa un centinaio di concerti all’anno in tutto il mondo. Questo tour, intitolato The 7 Decades Tour, rappresenta un’opportunità unica per i fan di rivivere la magia della musica dei Jethro Tull e scoprire le nuove sonorità del loro ultimo lavoro.