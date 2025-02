Scopri il magico mondo de Il Lago dei Cigni al TAM Teatro Arcimboldi.

Un evento culturale da non perdere

Milano si prepara a vivere una serata indimenticabile con il debutto della nuova compagnia di danza, il TAM Ballet, che si esibirà venerdì prossimo al TAM Teatro Arcimboldi. Questo evento rappresenta un’importante occasione per gli amanti della danza classica, che potranno assistere a una delle opere più celebri del repertorio: Il Lago dei Cigni. La direzione artistica di Caterina Calvino Prina promette di portare in scena una performance che unisce tradizione e innovazione, rendendo omaggio a un capolavoro di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Un balletto che incanta

La storia di Il Lago dei Cigni è nota per la sua profondità emotiva e la sua bellezza visiva. Racconta le vicende del giovane principe Siegfried, che si innamora della principessa Odette, trasformata in cigno da un malvagio mago. La trama si sviluppa tra amore, inganno e redenzione, culminando in un finale che esplora il tema dell’amore eterno. La compagnia TAM Ballet si prepara a interpretare questa storia con una straordinaria attenzione ai dettagli, dai costumi ai movimenti coreografici, il tutto accompagnato dalla Orchestra Filarmonica di Modena, diretta da Marco Dallara.

Ospiti d’eccezione per una serata speciale

A rendere l’evento ancora più esclusivo, saranno presenti due solisti di fama internazionale: Vsevolod Maievskyi e Anna Nevzorova, entrambi membri dell’English National Ballet. La loro partecipazione arricchirà ulteriormente la performance, offrendo al pubblico un’esperienza di danza di altissimo livello. Questo debutto non è solo un momento di celebrazione per il TAM Ballet, ma anche un passo significativo per il TAM Teatro Arcimboldi, che si conferma come un polo culturale di eccellenza a Milano, impegnato nella promozione della danza classica e dei giovani talenti.

Informazioni pratiche per il pubblico

Il debutto di Il Lago dei Cigni si terrà venerdì prossimo alle ore 21.00 presso il TAM Teatro Arcimboldi. I biglietti sono già disponibili online su TicketOne e sul sito ufficiale del teatro, con prezzi che variano da €37 a €66. Sono previste riduzioni per over 65, under 14 e gruppi. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel suo genere, immerso nella magia della danza classica.