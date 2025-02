Scopri come gli artisti iraniani affrontano la repressione attraverso il teatro a Milano.

Un palcoscenico di speranza

Nel cuore pulsante di Milano, il teatro diventa un rifugio per la libertà di espressione, un luogo dove gli artisti iraniani in esilio possono raccontare le loro storie di resistenza e speranza. In un contesto globale sempre più complesso, dove la censura e l’oppressione sembrano dominare, il teatro emerge come un potente strumento di denuncia e di riflessione. Gli eventi programmati per il festival di arti performative FOG, come ‘We Came to Dance’ e ‘Songs for No One’, offrono uno sguardo intimo e toccante sulla vita sotto un regime oppressivo.

La danza proibita e la poesia della resistenza

La danza, un’espressione artistica fondamentale, è stata severamente limitata in Iran. ‘We Came to Dance’ di Ali Asghar Dashti e Nasim Ahmadpour affronta questa tematica con un approccio innovativo: i ballerini, impossibilitati a muoversi, raccontano attraverso le parole i movimenti che avrebbero voluto eseguire. Questo spettacolo non è solo una critica alla censura, ma anche un atto di coraggio che invita il pubblico a riflettere sulla bellezza e sull’importanza della libertà artistica. Allo stesso modo, ‘Songs for No One’ di Nastaran Razawi Khorasani utilizza la poesia e le canzoni per dare voce a una generazione di giovani iraniani che vivono in un contesto di repressione, creando un apologo poetico che risuona con la forza della verità.

Un messaggio di resistenza e speranza

Questi artisti, pur operando in esilio, non dimenticano le loro radici e continuano a lottare per la libertà di espressione. La loro arte diventa un mezzo per mantenere viva la memoria di una cultura ricca e vibrante, nonostante le avversità. La loro determinazione a portare avanti la tradizione teatrale persiana, anche in contesti difficili, è un esempio di resilienza. In un’epoca in cui il mondo sembra sempre più diviso, il teatro si erge come un faro di speranza, un luogo dove le storie possono essere raccontate e ascoltate, dove la bellezza dell’arte può sfidare l’oscurità della repressione.