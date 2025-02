Un viaggio tra verità e menzogna nel nuovo musical in scena a Milano

Un adattamento audace e coinvolgente

Il palcoscenico del Teatro Nazionale di Milano si prepara ad accogliere un evento straordinario: il debutto del musical “Prova a prendermi”, ispirato al celebre film di Steven Spielberg. Questa nuova produzione, con la regia di Piero Di Blasio, promette di portare sul palco una storia avvincente, ricca di emozioni e colpi di scena. La trama ruota attorno alla vita di Frank Abagnale, un truffatore che ha ingannato il mondo con le sue astuzie. Ma questa volta, il racconto si arricchisce di musica e danza, grazie alle canzoni di Marc Shaiman e Scott Wittman e al libretto di Terrence McNeally.

Un cast di talento

Nel ruolo di Frank jr. troviamo Tommaso Cassissa, mentre Claudio Castrogiovanni interpreta Carl Hanratty, il personaggio che nel film era interpretato da Tom Hanks. La scelta di un cast così talentuoso è fondamentale per dare vita a una storia che, pur essendo basata su eventi reali, gioca con la dualità tra verità e finzione. Il regista Di Blasio ha dichiarato che l’obiettivo è quello di esplorare questa dualità, creando un’atmosfera in cui il pubblico possa riflettere su cosa sia reale e cosa sia frutto dell’immaginazione.

Un viaggio tra realtà e finzione

“Prova a prendermi” non è solo la storia di un giovane truffatore, ma anche quella di un padre e di un figlio in cerca di un legame. La narrazione si sviluppa attraverso una serie di situazioni che mettono in luce le complessità delle relazioni familiari. Il regista ha voluto enfatizzare come, dietro le menzogne di Frank jr., ci sia un desiderio profondo di trovare un posto sicuro nel mondo. Questo aspetto umano della storia rende il musical ancora più coinvolgente, permettendo al pubblico di identificarsi con i personaggi e le loro lotte.

Un’esperienza teatrale unica

La produzione di “Prova a prendermi” rappresenta una sfida significativa, soprattutto in Italia, dove il musical non ha sempre trovato il suo posto nel panorama teatrale. Tuttavia, l’approccio innovativo di Di Blasio, che include letture a tavolino e una forte attenzione ai dettagli, promette di offrire un’esperienza unica. Gli spettatori possono aspettarsi un mix di emozioni, risate e momenti di riflessione, il tutto accompagnato da una colonna sonora accattivante che rende omaggio alla tradizione del musical americano.