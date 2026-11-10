Scopri le giornate gratuite di screening e consulenze per il diabete nei comuni del territorio ovest milanese.

In occasione della Giornata mondiale del diabete, l’ASST Ovest Milanese ha organizzato una serie di appuntamenti rivolti alla popolazione del territorio. Durante il mese di novembre, le case di comunità, le strutture ospedaliere e i centri vaccinali apriranno le loro porte per offrire controlli gratuiti, consulenze specialistiche e momenti di educazione sanitaria. L’obiettivo è favorire la prevenzione, migliorare la gestione della malattia e garantire una corretta programmazione delle vaccinazioni per i pazienti diabetici.

Calendario e servizi nel distretto legnanese

Il primo appuntamento si svolgerà mercoledì 11 novembre dalle 9:00 alle 12:00 presso la Casa di comunità di Legnano. In quella mattinata saranno effettuate le rilevazioni dei parametri vitali (pressione, glicemia, BMI) e verranno svolte sessioni di educazione sanitaria volte a promuovere stili di vita sani. Il venerdì 13 novembre, sempre dalle 9 alle 12, la Casa di comunità di Parabiago offrirà lo stesso tipo di attività, aggiungendo consigli personalizzati sul benessere quotidiano.

Attività nel distretto magentino

Nel territorio di Magenta, gli interventi sono collocati nell’atrio dell’ospedale di Magenta. Sono previsti tre giorni di apertura: venerdì 6 novembre, giovedì 19 novembre e giovedì 26 novembre, tutti dalle 9:00 alle 13:00. Durante le prime e le ultime giornate verranno rilevati i parametri vitali e diffusa la prevenzione legata al diabete. Inoltre, nelle date del 19 e del 26 novembre, una diabetologa sarà presente per offrire colloqui individuali, rispondere a dubbi specifici e suggerire piani terapeutici personalizzati.

Proposte per Abbiategrasso, Cuggiono e la rete vaccinale

Il venerdì 13 novembre dalle 9 alle 12 è programmato un appuntamento al CUP dell’ospedale di Abbiategrasso, dove la Casa di comunità locale gestirà la misurazione dei parametri e l’educazione sanitaria. Nello stesso pomeriggio, la Casa di comunità di Cuggiono ospiterà incontri con una dietista, focalizzati su alimentazione corretta e promozione di stili di vita salutari. Parallelamente, tutti i centri vaccinali dell’ASST Rhodense offriranno, sempre il 13 novembre dalle 9 alle 12, un servizio dedicato alla presa in carico dei pazienti diabetici per la programmazione delle vaccinazioni necessarie.

Queste iniziative rappresentano un impegno concreto dell’ASST Ovest Milanese nel coinvolgere la cittadinanza, facilitare l’accesso a controlli preventivi e fornire supporto specialistico in maniera gratuita. Chiunque desideri partecipare può recarsi direttamente nei luoghi indicati negli orari stabiliti, senza necessità di prenotazione preventiva. L’evento si inserisce in una più ampia strategia di sensibilizzazione che prevede la diffusione di materiale informativo, la collaborazione con associazioni locali e la promozione di comportamenti virtuosi per contrastare l’incidenza del diabete nella zona.