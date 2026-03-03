Vaccinazioni in Lombardia: come la farmacia dei servizi può aumentare le coperture

In Lombardia l'espansione della prevenzione vaccinale e l'integrazione della farmacia dei servizi sono presentate come risposte chiave all'invecchiamento della popolazione e all'aumento delle cronicità

La Lombardia affronta una sfida demografica che condiziona la pianificazione sanitaria regionale. Una quota significativa della popolazione è anziana e oltre 3,4 milioni di cittadini convivono con patologie croniche. Per questo motivo la strategia regionale punta a valorizzare la prevenzione vaccinale come strumento di salute pubblica e a rafforzare il ruolo della farmacia dei servizi nella somministrazione e nell’informazione alla popolazione.

La scelta regionale mira a integrare le farmacie nel percorso assistenziale per aumentare la portata delle campagne vaccinali e migliorare l’accesso alle cure per i pazienti cronici. Farmacia dei servizi indica il modello in cui le farmacie offrono prestazioni sanitarie oltre alla dispensazione dei farmaci, con funzioni di counseling e monitoraggio.

Chiunque abbia gestito programmi sanitari sa che la prevenzione richiede coordinamento tra livelli assistenziali e investimenti formativi. I dati demografici e il carico di malattie croniche rendono necessaria una risposta organizzativa che riduca ospedalizzazioni evitabili e migliori la continuità assistenziale.

Perché potenziare la prevenzione vaccinale

La progressiva crescita della popolazione anziana aumenta la quota di persone a rischio di esiti gravi per infezioni prevenibili. Rafforzare le politiche vaccinali riduce il rischio individuale e l’onere sul sistema sanitario.

Minori ricoveri e complicanze determinano una maggiore sostenibilità economica e organizzativa. La vaccinazione va intesa come investimento preventivo che tutela le famiglie e contribuisce a limitare le disuguaglianze di accesso alle cure.

Fragilità e cronicità: un binomio da proteggere

Le persone con malattie croniche restano però più esposte a esiti gravi in caso di infezione.

La prevenzione primaria mediante vaccinazioni resta uno strumento centrale per limitare complicanze e preservare la qualità di vita. Per garantire efficacia occorre integrazione tra istituzioni, comunità scientifica e operatori territoriali, con percorsi di vaccinazione accessibili e aderenti alle esigenze dei pazienti.

Focus su herpes zoster e HPV

Tra le priorità regionali figurano l’herpes zoster e il papilloma virus (HPV). L’herpes zoster è la riattivazione del virus della varicella e presenta un’incidenza crescente con l’età: il rischio aumenta dopo i 50 anni, rendendo la vaccinazione un presidio rilevante per adulti e anziani.

Il papilloma virus (HPV) è associato a diverse neoplasie prevenibili con vaccino. Programmi vaccinali mirati possono ridurre significativamente l’incidenza di lesioni precancerose e tumori correlati, a condizione che le campagne siano supportate da informazione clinica e percorsi di follow-up.

Per entrambe le patologie, le azioni raccomandate includono identificazione dei soggetti a rischio, offerta proattiva della vaccinazione e monitoraggio dei tassi di copertura. L’obiettivo è ridurre il carico ospedaliero e migliorare indicatori di salute pubblica sul medio termine.

Herpes zoster: proteggere gli over 50

Nel quadro regionale la strategia vaccinale punta a garantire tempestività e accesso strutturato alle dosi raccomandate, con particolare attenzione per gli over 65. L’obiettivo è ridurre il numero di casi e le complicanze dolorose che seguono l’infezione. Tra queste, la nevralgia posterpetica rappresenta la complicanza più invalidante e richiede percorsi di prevenzione specifici. Si prevede il rafforzamento delle misure di accesso alla vaccinazione per tutelare la fragilità della popolazione anziana.

HPV: prevenzione oncologica primaria

La vaccinazione contro il HPV è considerata uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione dei tumori della cervice uterina. Aumentare le coperture vaccinali contribuisce a ridurre l’incidenza di neoplasie evitabili e a proteggere le generazioni future. Per questo motivo la strategia regionale enfatizza sensibilizzazione, disponibilità e semplificazione dei percorsi vaccinali. Il rafforzamento delle attività di prevenzione resta un elemento cruciale per ridurre il carico di malattia sul medio termine.

La farmacia dei servizi come leva territoriale

Il rafforzamento delle attività di prevenzione amplia l’offerta sanitaria sul territorio e facilita l’accesso delle persone ai vaccini. L’allargamento delle prestazioni in farmacia risponde a barriere pratiche: vicinanza, orari più lunghi e un rapporto di fiducia consolidato con il cittadino aumentano l’adesione alle campagne vaccinali. La somministrazione di vaccini, compresa la vaccinazione antipneumococcica, si inserisce in un modello di prossimità che contribuisce a ridurre liste d’attesa e procedure amministrative.

Vantaggi organizzativi e sociali

Il coinvolgimento delle farmacie produce benefici organizzativi e sociali misurabili. Si registra una maggiore accessibilità alle prestazioni e una diminuzione della pressione sui centri vaccinali. Grazie alla capillarità sul territorio, i farmacisti svolgono anche funzioni di informazione e counselling, utili per contrastare esitazioni e disinformazione.

Verso un modello sostenibile di prevenzione

Le istituzioni regionali presentano la vaccinazione come una strategia che coniuga tutela della salute pubblica e sostenibilità economica. Investire in coperture adeguate riduce il rischio di ricoveri ed esercita pressione minore sulle strutture ospedaliere. La collaborazione tra Regione, operatori sanitari e farmacie mira a ridurre le disuguaglianze di accesso e a migliorare la qualità di vita della popolazione. In questo modello la prevenzione vaccinale è considerata leva per rafforzare la resilienza del sistema sanitario alle sfide demografiche.

Conclusioni e prospettive

Per la Lombardia l’indirizzo operativo è definito: potenziare la prevenzione vaccinale, valorizzare la farmacia dei servizi e semplificare i percorsi per il cittadino. Le iniziative puntano a proteggere le persone più fragili e a contenere i costi a lungo termine. La semplificazione dei percorsi include procedure di accesso e coordinamento tra soggetti territoriali. È previsto il monitoraggio degli indicatori di copertura e degli accessi ospedalieri per valutare l’impatto delle misure e orientare interventi successivi.