Francesca Reali alla guida del Pronto Soccorso di Garbagnate: una nuova era per la salute locale

Francesca Reali, nuova Direttrice del Pronto Soccorso di Garbagnate, è pronta a innovare e ottimizzare i servizi di emergenza grazie alla sua vasta esperienza nel settore.

Dal 1 febbraio, Francesca Reali ha assunto ufficialmente la direzione dell’Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Questa nomina rappresenta un passo significativo nel progetto di potenziamento dei servizi di emergenza dell’ASST Rhodense, con l’obiettivo di avvalersi di una professionista di spicco, dotata di una carriera consolidata nel settore.

Un percorso professionale ricco di esperienze

La dottoressa Reali può vantare una lunga carriera trascorsa in reparti di emergenza di alcuni tra i più noti ospedali italiani, come il San Paolo e il San Carlo di Milano, oltre alle ASST di Melegnano e Lodi. Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano, ha dedicato la sua tesi al triage di pronto soccorso, un aspetto fondamentale per la gestione delle emergenze.

Formazione e pubblicazioni di rilievo

Francesca ha completato la sua formazione con una specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio. La sua attività non si limita alla pratica clinica; ha pubblicato articoli su riviste scientifiche di prestigio internazionale, tra cui il New England Journal of Medicine, trattando tematiche relative alle urgenze mediche sia in ospedale che nel contesto extra-ospedaliero.

Un approccio incentrato sulla comunità

All’inizio del suo mandato, la dottoressa Francesca Reali ha espresso entusiasmo per il nuovo ruolo, evidenziando l’importanza del Pronto Soccorso come cuore pulsante dell’ospedale. Ha sottolineato che questo servizio rappresenta un punto di riferimento per la comunità, soprattutto nei momenti di vulnerabilità. La sua visione è quella di trasformare il pronto soccorso in un luogo di sicurezza e tempestività nell’assistenza.

Valorizzazione del team e attenzione umana

Il programma della dottoressa Reali prevede un forte impegno nella valorizzazione del team di professionisti già presente, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e la qualità dell’assistenza. Ha chiarito che, oltre a garantire prestazioni mediche di alto livello, è fondamentale non trascurare l’aspetto umano nella cura dei pazienti.

Verso un futuro di eccellenza nel pronto soccorso

Il lavoro della dottoressa Reali si inserisce in un contesto di continua evoluzione del sistema sanitario, dove la formazione continua e l’aggiornamento professionale sono cruciali. In questo ambito, è anche istruttrice per l’American Heart Association e l’Italian Resuscitation Council, dove conduce corsi avanzati di rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini.

Il futuro del Pronto Soccorso di Garbagnate appare promettente, grazie alla guida esperta di Francesca Reali, che si prefigge di creare un ambiente in cui ogni paziente possa sentirsi al sicuro e supportato nei momenti di crisi, garantendo prestazioni mediche di alto livello unite a un’attenzione particolare all’aspetto umano della cura.