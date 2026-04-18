Olympiacos beffa l’Olimpia Milano e centra il primo posto in Eurolega

Il Pireo premia l'Olympiacos dopo un terzo quarto decisivo: Milano saluta l'Eurolega al 14° posto e volta pagina verso il campionato

Al Peace and Friendship Stadium si è consumata l’ultima pagina europea dell’Olimpia Milano per la stagione, con i greci dell’Olympiacos capaci di imporre il proprio ritmo e centrare la vetta della classifica. La partita ha avuto alti e bassi, momenti di contrasto tattico e un parziale nel terzo quarto che ha inciso in modo definitivo sul destino dell’incontro.

Il confronto è stato segnato da interpreti chiave e da una gestione dei possessi che ha premiato la squadra di casa: la capacità di sfruttare la fisicità vicino a canestro e la precisione nei momenti cruciali hanno fatto la differenza. Per Milano resta il bilancio finale in Eurolega e la necessità di ricollocare energie e strategie sul fronte domestico.

Il racconto della partita: fasi e numeri chiave

L’avvio ha visto l’Olympiacos scattare forte, con un parziale iniziale che ha messo subito pressione ai lombardi. Nonostante ciò, l’EA7 Emporio Armani Milano ha risposto con orgoglio e buone giocate offensive, chiudendo il primo tempo in equilibrio sul 47-45 grazie anche a un canestro sulla sirena di Tyler Dorsey. Nel terzo quarto, però, i padroni di casa hanno trovato la chiave giusta e piazzato un parziale di 15-0 che ha spezzato la contesa: al termine della frazione il tabellone segnava 68-55, un divario che Milano non è riuscita a colmare nell’ultimo periodo.

Protagonisti e statistiche

Dal punto di vista individuale sono emersi interpreti decisivi: Sasha Vezenkov e Tyler Dorsey hanno guidato l’attacco dei greci, mentre Nikola Milutinov si è imposto sotto le plance con numeri importanti nei rimbalzi. Dall’altra parte, l’orgoglio offensivo di Milano è passato per le mani di Shavon Shields, top scorer dei suoi con 24 punti, seguito da contributi utili di Devin Booker e Nico Mannion. Il risultato finale, 85-76, fotografa una partita in cui la differenza l’ha fatta la capacità di controllare i momenti decisivi.

Fattori decisivi: perché la partita è scappata

Più fattori hanno contribuito alla débâcle milanese: prima di tutto la reattività difensiva dell’Olympiacos, capace di limitare le linee di passaggio e di sfruttare la superiorità fisica nei pressi del ferro. Il parziale del terzo quarto ha rappresentato il dato che ha inciso maggiormente: momenti di gestione dei possessi e qualche scelta affrettata in attacco hanno facilitato il break avversario. Milano ha provato a rispondere con una reazione d’orgoglio nell’ultimo periodo, ma la differenza in centimetri e la lucidità dalla lunetta hanno spento la rimonta.

Il ruolo della profondità e della difesa

Un elemento ricorrente nella lettura della partita è la profondità di roster: l’Olympiacos ha saputo contare su rotazioni efficaci e su un mix di talento e fisicità che ha pagato nei momenti chiave. L’Olimpia, invece, ha pagato una certa discontinuità difensiva e la mancanza di soluzioni alternative nei minuti finali. Questi aspetti hanno esaltato l’importanza di una gestione del tempo e del possesso che, in chiave europea, fa la differenza tra vincere e perdere.

Le conseguenze per Milano e lo sguardo al futuro

Con la sconfitta al Pireo l’Olimpia Milano chiude il cammino in Eurolega al 14° posto, un piazzamento che impone riflessioni sul progetto e sulle priorità per la prossima stagione. Il bilancio mette in luce la necessità di aumentare la continuità di rendimento e di consolidare una solidità difensiva che, a livello internazionale, risulta imprescindibile. Per il coach Peppe Poeta si tratta di un banco di prova importante: l’esperienza è servita per mettere a fuoco limiti e risorse del gruppo.

Cosa cambia in vista del campionato

Il focus ora si sposta immediatamente sul campionato nazionale, dove l’obiettivo è difendere lo scudetto e trasformare gli spunti positivi emersi in risultati concreti. La rosa dovrà lavorare su rotazioni, intensità difensiva e gestione dei momenti decisivi per non ritrovarsi in situazioni simili. La chiusura europea, pur onorevole sotto alcuni aspetti, lascia più interrogativi che certezze: il tempo e il lavoro sul campo saranno gli ingredienti per ricostruire la continuità necessaria.

In definitiva, la serata del Pireo consegna all’Olympiacos il primo posto e a Milano la possibilità di voltare pagina. Tra bilanci e progetti, la parola passa al campo nazionale, dove squadra, staff e tifosi attendono risposte concrete per trasformare l’esperienza europea in crescita sostenibile.