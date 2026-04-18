Lecco torna al secondo posto dopo la vittoria a Milano

Lecco vince 2-0 a Milano con i gol di Duca e Bonaiti; la squadra aggancia il secondo posto e mette pressione per i playoff grazie anche al sostegno dei tifosi

Il Calcio Lecco ha ottenuto un risultato di grande peso sul campo dell’Alcione Milano: un 2-0 firmato da Duca e Bonaiti che restituisce fiducia e posizione in classifica. La partita è stata gestita con pragmatismo dai blucelesti, capaci di sfruttare gli episodi favorevoli e di non perdere mai il controllo del gioco, nonostante alcune sortite offensive dell’avversario.

La cornice di pubblico è stata un elemento chiave: circa 636 tifosi hanno seguito la squadra, trasformando lo stadio Kennedy in una sorta di piccola trasferta casalinga e dando continuità al sostegno per tutta la gara.

Prestazione sul campo e lettura tattica

La squadra ha messo in mostra una prova collettiva solida, dove l’equilibrio difensivo ha stretto le maglie e le ripartenze hanno fatto la differenza. Il primo gol ha sbloccato il match e il secondo, arrivato in un altro momento chiave, ha chiuso definitivamente ogni possibilità di rimonta per l’Alcione Milano. L’approccio è stato attento: i blucelesti non hanno cercato forzature inutili ma hanno occupato gli spazi con intelligenza, mostrando una gestione della partita da squadra matura. In questo contesto il lavoro di mister Federico Valente è apparso evidente nella capacità di mantenere ordine e ritmo per tutti i 90 minuti.

Gestione delle fasi decisive

Nei momenti di pressione l’attenzione difensiva è stata determinante: i giocatori hanno saputo contenere le fiammate dell’avversario e sfruttare i rari errori concessi. Il concetto di continuità proposto dallo staff tecnico è diventato visibile sul campo, con passaggi puliti e coperture puntuali. L’esecuzione delle palle piazzate e la concretezza sotto porta hanno fatto la differenza, due aspetti che spesso segnano l’esito di partite dall’elevato valore emotivo come questa.

Impatto sulla classifica e scenari playoff

Il successo ha avuto ripercussioni importanti anche in ottica classifica: il Lecco si è riportato a quota 63 punti, raggiungendo il Brescia dopo il passo falso di quest’ultimo nel derby. La contemporanea vittoria del Trento ha mantenuto la pressione, ma la situazione resta favorevole ai blucelesti: con due giornate ancora da giocare, la posizione finale potrà determinare vantaggi concreti nei playoff. Il traguardo del secondo posto sarebbe particolarmente vantaggioso perché eviterebbe i turni iniziali e proietterebbe la squadra direttamente nei quarti di finale.

Le differenze in chiave playoff

In termini pratici, una collocazione al secondo posto equivale a meno partite da affrontare nella fase finale, mentre scivolare al terzo o al quarto posto comporterebbe l’ingresso in turni più insidiosi. Per questo motivo la parola d’ordine rimane continuità: mantenere il livello di attenzione e rendimento nelle ultime uscite può fare la differenza tra una strada più agevole verso il titolo e un percorso pieno di incognite. Ogni partita sarà dunque cruciale per consolidare la posizione conquistata a Milano.

Le parole del tecnico e il valore dei tifosi

Al termine del match mister Valente ha sottolineato l’intensità dell’impegno e la necessità di proseguire con lo stesso atteggiamento nelle prossime giornate. Ha ringraziato pubblicamente la tifoseria per il sostegno ininterrotto per i 95 minuti, definendolo un elemento determinante per la squadra. Questo tipo di partecipazione ha permesso ai giocatori di sentire la partita vicina, e la presenza numerosa al Kennedy è stata interpretata come un fattore psicologico capace di incidere sui livelli di energia e concentrazione del gruppo.

Motivazione e prospettive

Il messaggio dello staff è chiaro: non abbassare la guardia e continuare a costruire. L’attenzione ricade non solo sulle scelte tecniche ma anche sulla capacità di gestire le emozioni e la pressione delle ultime giornate. Il lavoro quotidiano, la preparazione atletica e la lucidità nei momenti decisivi diventano quindi elementi fondamentali per trasformare l’ottimo risultato di Milano in un trampolino verso una qualificazione migliore nella fase a eliminazione diretta. In sintesi, la vittoria c’è stata, ma il percorso non è finito: ora bisogna confermarsi.