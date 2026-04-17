Milano punta su Simone Fontecchio se l’NBA non rinnova

L’Olimpia immagina il ritorno in Europa di Simone Fontecchio come svolta tecnica e di immagine: cosa serve perché la trattativa diventi realtà

Dopo la nuova eliminazione dalla fase finale di EuroLeague, Olimpia Milano sta progettando il mercato con attenzione ai dettagli economici e tecnici. Il club non intende aumentare in modo sostanziale il proprio monte stipendi, ma resta alla ricerca di formule che possano migliorare la competitività senza sconvolgere i conti.

In questo quadro emerge un nome capace di riunire ambizione sportiva e valore simbolico: Simone Fontecchio, l’italiano attualmente in forza ai Miami Heat e unico azzurro presente nella NBA.

La possibilità di vedere Fontecchio con la maglia milanese è trattata come un vero e proprio «sogno» che però ha condizioni precise. L’operazione non dipende solo dalla volontà del club, ma soprattutto dalle offerte che arriveranno dall’America. Free agency, scelta di vita e valutazioni economiche sono i tre ingredienti che determineranno l’esito. Milano si sta muovendo per farsi trovare pronta qualora, tra gli inizi di luglio, la situazione contrattuale dell’ala dovesse offrire uno spiraglio.

Il nodo Fontecchio: profilo e condizioni

Simone Fontecchio arriva da una stagione chiusa a Miami e si presenterà sul mercato come free agent con un precedente contratto indicativo intorno a 8 milioni di dollari lordi. Nel valutare il suo ritorno in Europa, Milano deve considerare che il giocatore ha espresso la volontà di restare in NBA e che almeno due franchigie avrebbero già mostrato interesse. La cifra attuale rappresenta il riferimento: se le proposte americane fossero inferiori, il club italiano avrebbe una finestra utile per inserirsi. La scelta di Fontecchio non sarebbe solo tecnica: a 30 anni potrebbe pesare anche il desiderio di tornare in Europa per assumere un ruolo da protagonista a livello continentale e per motivi personali legati al percorso di vita.

Condizioni economiche e tempistiche

Dal punto di vista temporale la free agency della NBA apre ufficialmente dal 1° luglio, ma per il caso Fontecchio gli scenari più concreti sono previsti attorno al periodo compreso tra il 5 e l’8 luglio. Milano non può aspettare indefinitamente: il club costruirà prima la propria rosa e lascerà aperta la porta per un inserimento dell’ultimo minuto. Sul fronte economico va considerato che il contratto statunitense era lordo e che il netto percepito è sensibilmente inferiore; questo elemento può farsi leva nella negoziazione se l’NBA non garantirà un’offerta dello stesso livello.

La rosa di Milano e le priorità del mercato

Il progetto tecnico dell’Olimpia prevede conferme e aggiustamenti. Sono attesi ritorni e rinnovi per diversi elementi: tra i confermati dovrebbero esserci Bolmaro, Guduric e Booker, insieme agli italiani Ricci, Tonut e Flaccadori, mentre il giovane Paul Eboua resta sotto contratto per altri due anni. Il ritorno firmato per tre stagioni di Devon Hall rafforza l’assetto difensivo, ma permangono dubbi su alcuni contratto come quelli di Brooks, Shields e LeDay.

Regia, pivot e obiettivi alternativi

In cabina di regia Milano valuta profili diversi: la stima per Darius Thompson è di lunga data, mentre la pista interna porta a Alessandro Pajola, il cui trasferimento da Bologna richiederebbe coraggio e una offerta in grado di competere con proposte estere. A complicare il quadro ci sono l’uscita di Quinn Ellis, orientato verso il college per una opportunità economica con St. John’s, e la perdita di Josh Nebo che si muoverà verso il Barça. Di conseguenza il ruolo di playmaker diventa la priorità più costosa, mentre il centro potrebbe essere la firma finale dell’estate.

Rischi, opportunità e strategia di gestione

L’eventuale arrivo di Fontecchio rappresenterebbe un doppio vantaggio: migliorerebbe il rendimento in campo e fornirebbe al club un elemento di grande richiamo mediatico, essendo lui l’unico italiano ancora in NBA. Tuttavia la strategia economica del Gruppo Armani non contempla aumenti ingenti del budget: la via più probabile resta l’operare con prudenza, sfruttando la capacità di inserimento qualora il mercato americano offra un’opportunità. Nel frattempo l’Olimpia continuerà a lavorare su alternative concrete per ogni reparto, pronta a utilizzare la finestra di luglio se il quadro contrattuale dell’ala dovesse cambiare.