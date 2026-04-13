Legnano prevale su Piacenza 84-72: highlights e protagonisti della partita

Legnano incassa una vittoria fondamentale contro la Bakery Piacenza con un allungo decisivo nell’ultimo quarto; i numeri e i protagonisti raccontano una sfida combattuta

Alla Soevis Arena si è giocata una partita intensa tra SAE Scientifica-Soevis Legnano e Bakery Basket Piacenza, conclusasi 84-72 in favore dei padroni di casa. Nel corso dell’incontro entrambe le squadre hanno alternato fasi di controllo e momenti di risposta: i biancorossi di Piacenza hanno tenuto testa per tre quarti, ma nel periodo conclusivo i Knights hanno messo insieme un parziale che ha deciso il risultato.

Questo articolo ricostruisce la cronaca, analizza i protagonisti e valuta le implicazioni nell’immediato sul calendario delle due formazioni.

La contesa ha alternato accelerazioni e momenti di equilibrio, con alcune individualità capaci di spostare gli equilibri. Nel racconto che segue useremo i termini chiave per mettere in evidenza i punti salienti: parziale, controllo dei rimbalzi e precisione ai liberi. I dati statistici, i canestri decisivi e le scelte tattiche in difesa e in attacco saranno elementi chiave per comprendere come si è arrivati al 84-72 finale.

La partita: ritmo e svolte

In avvio Legnano ha provato a imprimere il ritmo con il duo offensivo formato da Stepanovic e Oboe, riuscendo a costruire un primo vantaggio. Piacenza ha risposto con soluzioni dalla lunga distanza e con il lavoro sotto canestro di Abba, mantenendo la gara in equilibrio. Il primo quarto si è chiuso 24-19 grazie a una bomba di Beccari, mentre i successivi due periodi hanno proseguito sul filo della contesa: la Bakery ha spesso ridotto lo scarto con i tiri pericolosi di Giannone e Bocconcelli, ma Legnano ha saputo difendere con intensità nei momenti chiave per arrivare all’intervallo sul 49-43.

Primo tempo: confronti e numeri

Il primo tempo è stato una partita nella partita, fatta di piccoli strappi e repliche immediate. I padroni di casa hanno beneficiato di buone percentuali al tiro da parte di Stepanovic e Oboe, mentre Piacenza ha cercato il contatto fisico dentro l’area e le soluzioni dall’arco con Giannone. Il dato dei tiri liberi (17/27 per Legnano contro 14/21 di Piacenza) e la battaglia dei rimbalzi sono stati determinanti per mantenere la partita viva: il controllo del ferro è stato un fattore tattico che ha permesso a Legnano di muovere il punteggio con più continuità.

Il terzo quarto e la svolta decisiva

Nel terzo quarto la Bakery ha dimostrato carattere, rimontando fino al -2 con buone giocate di Bocconcelli e Korlatovic, e mantenendo la pressione difensiva. Tuttavia, nell’ultimo periodo la partita ha preso una piega diversa: Legnano ha confezionato un parziale progressivo guidato dall’estro di Oboe insieme a contributi importanti di Scali e Stepanovic, arrivando a +13 con meno di quattro minuti sul cronometro. Piacenza ha provato a reagire con il gioco da tre punti di Giannone, ma la serie offensiva dei Knights è stata sufficiente a chiudere il match sul 84-72.

Elementi tecnici che hanno deciso il match

Il finale è stato figlio di scelte concrete: Legnano ha capitalizzato i possessi con un attacco collettivo più stabile e ha sfruttato la maggiore incisività nei momenti importanti. Piacenza, pur con ottime prestazioni individuali, ha patito un calo nella conversione dal campo negli ultimi minuti. La capacità dei padroni di casa di mettere punti in transizione e di proteggere il canestro nei minuti finali è stata la chiave del successo.

Protagonisti e tabellino

I terminali offensivi più incisivi per Legnano sono stati Francesco Oboe con 20 punti e Arsenije Stepanovic con 16; a seguire Mastroianni con 12 e Scali con 11. Per Piacenza brillano Luca Giannone con 26 punti e Pietro Bocconcelli con 19, oltre a Adamu Abba autore di 14 punti. Il tabellone finale recita: SAE Scientifica-Soevis Legnano – Bakery Basket Piacenza 84-72 con parziali 24-19, 25-24, 15-18, 20-11. Statistiche salienti: tiri liberi 17/27 per Legnano e 14/21 per Piacenza, rimbalzi 33-29 e 18 assist per i padroni di casa.

Conseguenze e prossimi impegni

La vittoria dà fiducia a Legnano in vista del prossimo impegno interno contro Desio nell’ultimo turno infrasettimanale di mercoledì 15 alla Soevis Arena, partita che può consolidare la classifica e lanciarsi verso le prossime trasferte, tra cui la trasferta a Capo D’Orlando e il derby con Treviglio. Per la Bakery Piacenza invece la ripartenza è fissata nello stesso giorno con la trasferta sul campo del Logiman Orzinuovi: un test immediato per rialzare la testa e rimettere ordine nelle rotazioni e nelle percentuali al tiro.